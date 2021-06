Vừa giải cứu khoai lang tím các chị em vừa làm được cả loạt món ngon như thế này, đúng là một công đôi việc

Khoai lang tím giàu các hợp chất thực vật, rất tốt cho cơ thể. Hơn nữa, nó còn rất giàu vitamin C, giúp giữ cho các tế bào trong cơ thể luôn khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thụ sắt, bảo vệ DNA khỏi bị hư hại. Chính vì thế, càng ăn nhiều khoai lang tím, sức khỏe của mọi người sẽ càng được cải thiện.



Khoai tím chứa chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm sắc tố anthocyanin và vitamin C, có tác dụng bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do các phân tử có hại, liên quan đến các căn bệnh ung thư, tim, tiểu đường, rối loạn thoái hóa thần kinh. Khi tiêu thụ nhiều vitamin C có thể làm tăng mức độ chống oxy hóa lên tới 35%.

Ngoài ra, anthocyanin có trong khoai lang tím còn được dùng để chống dị ứng, tăng khả năng bảo vệ tế bào gan, ngăn ngừa sự nhiễm mỡ gan và hoại tử mô gan, điều hòa lượng cholesterol trong máu.

Bên cạnh đó anthocyanin còn là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp trì hoãn sự lão hóa và cải thiện kết cấu da, giúp làm đẹp da.