Vừa đăng ảnh cưới, sao nam nổi tiếng bị bạn gái cũ yêu 13 năm tố "cắm sừng" suốt 7 năm

Tối 29/5, nữ diễn viên Thạch Nhụy đăng một bài dài trên Weibo, tag thẳng tên người cũ là nam diễn viên hài Tiêu Húc. Bài đăng nhanh chóng lan rộng và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hoa ngữ trong đêm cùng ngày.

Tiêu Húc và Thạch Nhụy cùng là thành viên nhóm hài "Ái Tiếu Huynh Muội", quen mặt với khán giả qua chương trình thực tế Chúng Ta Đều Thích Cười trên Hồ Nam TV. Hai người công khai hẹn hò từ năm 2012 và chia tay năm 2025, tổng cộng 13 năm.

Chưa đầy một năm sau khi chia tay, Tiêu Húc đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn với người yêu mới tên Soly tại phòng đăng ký hôn nhân quận Triều Dương, Bắc Kinh, caption: "Hợp tình, hợp lý, hợp pháp."

Bốn chữ "8 năm hạn định" và phép tính không ai muốn làm

Trong bài đăng tối 29/5, Thạch Nhụy mở đầu bằng việc xác nhận chuyện tình của hai người: "Tôi đã yêu anh ấy 13 năm, từ 2012 đến 2025. 13 năm không hề giữ lại của tôi."

Thạch Nhuỵ

Cô cho biết tình cờ ghé vào trang cá nhân của Soly sau khi thấy tin đám cưới, và nhìn thấy dòng chú thích "8 năm hạn định, 2019-2026." Đây là thời điểm mọi thứ vỡ ra: năm 2019, Thạch Nhụy và Tiêu Húc vẫn đang yêu nhau.

"Nhưng suốt 8 năm ấy tôi lại không tìm ra dù chỉ một chút dấu vết của anh. Là anh giấu quá kỹ, hay là tôi quá ngốc đây? Tôi không dám đào lại những timeline chồng lấp, không dám xem lại những bức ảnh, thậm chí tin nhắn bạn bè gửi đến tôi cũng không dám mở."

Tiêu Húc

Cô cũng dành một câu cho Soly: "Cũng cảm thán sức nhẫn nhịn của cô ấy, 8 năm của cô ấy chắc cũng chẳng dễ gì."

Về giai đoạn cuối mối tình, Thạch Nhụy viết: "Tôi cứ không hiểu vì sao trước lúc chia tay anh lại lạnh nhạt và dùng bạo lực lạnh với tôi như vậy. Giờ thì có đáp án rồi." Sau khi chia tay, Tiêu Húc block cô trên toàn bộ mạng xã hội mà không giải thích. Thạch Nhụy kể lại cô từng nghĩ hai người dù không còn là người yêu vẫn có thể làm bạn, thậm chí xuất hiện trong những cột mốc của đời nhau vì chia tay trong hòa bình, vì hơn mười năm đồng hành. "Cho đến khi anh block tôi toàn bộ, tôi vẫn không hiểu. Giờ thì tôi hiểu rồi."

Khi bạn bè hỏi cô có thấy 13 năm đó là lãng phí không, Thạch Nhụy trả lời: "Thì đó cũng là tuổi thanh xuân của anh ấy chứ." Rồi tự nhận: "Tôi vẫn còn quá sĩ diện."

Bài đăng tuyên bố kết hôn của Tiêu Húc và Soly

Cô kết bài bằng lời chúc cho đôi tân hôn bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử, rồi tuyên bố: "Đến đây cũng xem như cho 13 năm của tôi một lời kết. Tôi phải bắt đầu cuộc sống mới thôi. Vẫn sẽ là một người tốt, vẫn sẽ là một người lương thiện. Tôi sẽ không ăn thêm lần nào nữa! Mọi người chúc phúc cho tôi nhé!"

Phản ứng cộng đồng mạng

Bài đăng của Thạch Nhụy lan nhanh trong đêm 29/5. Phần lớn bình luận đứng về phía cô. Nhiều người chú ý đến chi tiết không một người bạn chung nào trong suốt nhiều năm tiết lộ sự thật cho Thạch Nhụy, và cho rằng đây là sự che đậy có tổ chức từ nhiều phía.

Một số bình luận viết thẳng: "13 năm, sức chịu đựng thật ghê" hay "Làm sao có thể vừa yêu người này vừa qua lại với người kia suốt 6 năm mà cả hai đều không hay biết?" Caption "Hợp tình, hợp lý, hợp pháp" của Tiêu Húc cũng bị đào lại và bình luận rộng rãi, với nhiều người cho rằng chữ "hợp pháp" trong hoàn cảnh này nghe đặc biệt mỉa mai.

Phần bình luận dưới bài đăng của Thạch Nhụy sau đó bị hạn chế. Đến thời điểm bài viết này đăng, Tiêu Húc vẫn chưa lên tiếng.