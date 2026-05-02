Netizen soi hint nghi Tóc Tiên bị "cắm sừng", chính chủ phản hồi bằng 1 câu

Từ sau khi xác nhận ly hôn, cuộc sống của nữ ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, mọi động thái đều dễ dàng gây chú ý. Mới đây, Tóc Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi một chi tiết nhỏ trên mạng xã hội bất ngờ bị “soi” thành câu chuyện gây xôn xao.

Cụ thể, Tóc Tiên đăng tải một bài viết theo trend với nội dung khá hài hước. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý lại là dòng trạng thái đi kèm: “Bài casting vai chiếc sừng hóm hỉnh”. Chỉ với một câu nói mang tính đùa vui, netizen lập tức đặt nghi vấn nữ ca sĩ đang ẩn ý chuyện bị “cắm sừng”. Không mất quá nhiều thời gian để câu chuyện lan rộng, hàng loạt bình luận suy đoán xuất hiện, thậm chí có người còn “xâu chuỗi” với đời tư của cô để đưa ra những kết luận chưa được kiểm chứng.

Trước những bàn tán ngày càng đi xa, Tóc Tiên nhanh chóng lên tiếng làm rõ. Nữ ca sĩ khẳng định bài đăng chỉ mang tính vu vơ, vô tri theo trend, không hề có ẩn ý như mọi người suy diễn. Cô thẳng thắn chia sẻ: "Tôi vô tri, xin đừng nhét chữ".

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn đăng tải story thể hiện quan điểm của mình mỗi khi vướng tin đồn. Cô đăng lại một bức ảnh có nội dung: "Nếu bạn nghe tin đồn không hay về tôi, hãy tin nó, đừng hỏi lại tôi, để yên cho tôi ngủ". Động thái này cho thấy rõ sự thoải mái và phần nào Tóc Tiên đã “miễn nhiễm” với những lời bàn tán xung quanh.

Đây không phải lần đầu Tóc Tiên có cách phản hồi thẳng thắn trước tin đồn. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với tính cách cá tính, không né tránh nhưng cũng không quá sa đà vào việc giải thích. Thay vào đó, cô chọn cách nói rõ quan điểm một lần rồi tiếp tục cuộc sống của mình.

Tóc Tiên và Touliver đã vướng nghi vấn rạn nứt từ nửa năm qua nhưng cả hai không lên tiếng. Đến đầu năm 2026, cả hai chính thức xác nhận đã ly hôn. Tóc Tiên cho biết thời gian giữ im lặng là lúc cả hai cho nhau khoảng lặng để soi xét bản thân trước khi đưa ra quyết định. Sau 10 năm gắn bó, cả hai dừng lại trong êm đẹp, tôn trọng đối phương. Nữ ca sĩ nói về lý do ly hôn: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Về phía Touliver, anh từng vướng tin đồn cặp kè, bị bắt gặp xuất hiện với 1 Em Xinh tại Pháp. Trước tin đồn này, đàng gái lên tiếng phủ nhận. Khi đó, đại diện Touliver cũng đưa ra thông báo: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".

Tóc Tiên khẳng định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp với Touliver sau khi đường ai nấy đi. Tóc Tiên tập trung nhiều hơn cho bản thân. Nữ ca sĩ chuyển sang không gian sống mới, ưu tiên sự riêng tư và chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, những dự án âm nhạc và khoảnh khắc đời thường giản dị, hạn chế đề cập đến chuyện cá nhân. Sự thay đổi này được nhiều khán giả nhận xét là trưởng thành, độc lập hơn, khi Tóc Tiên đặt trọng tâm vào sự nghiệp và chất lượng cuộc sống sau biến cố hôn nhân.

