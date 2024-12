Bộ phim Đại Phụng đả canh nhân đã ấn định ngày lên sóng vào ngày 28/12. Theo thống kê, lượt chờ xem của bộ phim đã lên đến 5 triệu trên các nền tảng trực tuyến.

Tuy hoàn thành từ lâu nhưng bộ phim tốn nhiều thời gian làm hậu kỳ cũng như xếp hàng để duyệt lên sóng truyền hình CCTV8. Sắp tới Đại phụng đả canh nhân sẽ đồng loạt chiếu trên 11 đài truyền hình, nền tảng phát sóng song song.

Bộ phim có sự góp mặt của Vương Hạc Đệ, Điền Hi Vi mang không khí vui vẻ, hài hước nên rất phù hợp với dịp lễ hội cuối năm.

Tác phẩm truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân có sự góp mặt của các diễn viên Vương Hạc Đệ, Điền Hi Vi, Lưu Dịch Quân, Yến Tử Đông, Nhạc Dương... Câu chuyện xoay quanh nhân vật Hứa Chí An vốn là một cảnh sát giỏi thời hiện đại nhưng xuyên không trở về thời Đại Phụng. Với tài năng võ thuật và sự nhanh nhẹn, anh nhanh chóng trở thành một vị quan huyện tại phủ Kinh Triệu. Trong quá trình phá án, anh gặp gỡ công chúa Lâm An đáng yêu nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo.

Điền Hi Vi sở hữu nhan sắc ưa nhìn, cách diễn tự nhiên, linh hoạt. (Ảnh: Weibo)

Đại Phụng đả canh nhân được chú ý đầu tiên vì nhan sắc và mức độ hợp tác của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ, Điền Hi Vi. Suốt một năm qua, hai diễn viên thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện trong làng giải trí để quảng bá cho bộ phim nên tạo hiệu ứng tốt, nhận được cảm tình của người hâm mộ. Bộ phim đánh dấu sự tái xuất của nam diễn viên Vương Hạc Đệ ở dòng phim cổ trang sau Thương lan quyết rất thành công mùa hè năm 2022. Tạo hình của Điền Hi Vi cũng có nét giống phim nổi tiếng của cô là Khanh khanh nhật thường.

Ekip sản xuất của phim là đạo diễn của phim là Đặng Khoa, nhà sản xuất Tân Lệ vốn là những người đứng sau thành công của các phim Khánh dư niên 2, Dữ phượng hành, Câu chuyện hoa hồng... nên nhận được nhiều kỳ vọng. Trước ngày phát sóng, nhà sản xuất đã tung bản nghe trước của 7 ca khúc nhạc phim với các phong cách khác nhau như sôi động, vui vẻ, tình cảm... dành cho từng nhân vật và toàn bộ phim.