Loạt bom tấn cổ trang hứa hẹn gây bão màn ảnh Hoa ngữ năm 2024

Thời điểm hiện tại, năm 2023 đang dần trôi về cuối. Với các "mọt phim" Hoa ngữ, một trong những điều họ quan tâm là các dự án phim chất lượng, có tiềm năng "bạo" hứa hẹn sẽ lên sóng vào năm tới. Nếu bạn cũng như vậy, đừng bỏ lỡ 4 cái tên dưới đây:

Trường tương tư phần 2

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Trường tương tư" phần 2. Lý do rất đơn giản, đó là vì phần 1 của tác phẩm này đã tạo ra sức hút cực kỳ lớn. Thậm chí, không quá khi nói đây chính là bộ phim ngôn tình tiêu biểu của năm 2023 khi nó cho thấy sự chỉn chu từ kịch bản, màu phim, bối cảnh cho đến tạo hình nhân vật và diễn xuất mà từng diễn viên thể hiện.

"Trường tương tư" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Đồng Hoa, kể về cuộc đời nhiều sóng gió và hành trình kiếm tìm hạnh phúc của nàng Tiểu Yêu (Dương Tử). Vốn có xuất thân cao quý, thế nhưng Tiểu Yêu lại sớm gặp biến cố. Cô lưu lạc tứ phương từ nhỏ và phải trải qua vô vàn đau khổ.

Về sau, định mệnh sắp xếp 3 người đàn ông đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời nàng là Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Tất cả họ đều dành tình cảm cho Tiểu Yêu. Câu chuyện của các nhân vật được xây dựng và lồng ghép khéo léo vào quá trình Trung Nguyên hợp nhất.

Khánh dư niên phần 2

Cái tên tiếp theo trong danh sách là "Khánh dư niên" phần 2. Còn nhớ khi phần đầu của bộ phim lên sóng vào năm 2019, nó đã tạo ra cơn sốt rất lớn. Ở phần mới, "Khánh dư niên" không còn sự tham gia của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, sức hút của bộ phim vẫn rất khủng. Bằng chứng là việc tính tới cuối tháng 8 năm nay, tác phẩm này đã vượt mốc 5 triệu lượt đặt trước.

Khác với "Trường tương tư", "Khánh dư niên" không thuộc thể loại ngôn tình và không phải phim nữ chủ. Tác phẩm này thuộc dòng phim nam tần, kể về cuộc đời đầy biến động của nam chính Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân).

"Khánh dư niên" lấy bối cảnh vào cuối đời Đông Tấn, hoàng tộc Khánh Đế bị Tướng quốc Lưu Dụ tàn sát để soán ngôi. Trong cuộc đuổi cùng giết tận, con trai Khánh Đế may mắn thoát nạn, được Phạm Kiến đem về nuôi dưỡng.

Lớn lên, Phạm Nhàn vào kinh thành để tìm hiểu thân thế của mình và phát hiện ra những bí mật động trời. Cũng từ đây, chàng dấn thân vào vũ đài quyền lực đầy rẫy âm mưu, máu và nước mắt.

Đại phụng đả canh nhân

Nhắc đến những bom tấn được kỳ vọng nhiều trong năm 2024, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua "Đại Phụng đả canh nhân". Bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mại Báo Tiểu Lang Quân, có sự tham gia của hai gương mặt trẻ đình đám Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi.

Nội dung "Đại Phụng đả canh nhân" kể về nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ), người vốn là một cảnh sát thời hiện đại, vì một sự cố mà xuyên không tới một thế giới xa lạ, nơi tồn tại những thế lực siêu phàm vốn tưởng chỉ có trong tưởng tượng.

Khi vừa xuyên không, Hứa Thất An đã rơi vào hiểm cảnh khi mà vì một vụ án cướp bạc của triều đình, chàng và người thân bị giam vào lao ngục. Thế nhưng bằng vào sự cơ trí của mình, Hứa Thất An đã chuyển nguy thành an, để rồi bắt đầu một hành trình truyền kỳ.

Cho những ai chưa biết, "Đại Phụng đả canh nhân" có sự kết hợp của hai yếu tố trinh thám và huyền ảo, hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim khai máy hồi tháng 7 năm nay và hiện vẫn đang trong quá trình quay. Một số hình ảnh trên phim trường đã leak ra và thu về vô số lời khen ngợi.

Anh hùng chí

Cái tên cuối cùng trong danh sách là "Anh hùng chí", tác phẩm hứa hẹn sẽ cực kỳ hợp gu của những khán giả yêu thích những bộ phim mang màu sắc kiếm hiệp truyền thống. Giống như những cái tên kể trên, "Anh hùng chí" cũng là một dự án chuyển thể với nguyên tác gốc là tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2000 của tác giả Tôn Hiểu.

Câu chuyện phim "Anh hùng chí" bắt đầu với vụ huyết án diệt môn ly kỳ của Yến Lăng tiêu cục. Bộ khoái Ngũ Định Viễn vì điều tra hung án này mà nắm giữ tấm da dê liên quan đến một bí mật động trời của triều đình, để rồi bị những lực ở cả trong kinh thành lẫn trên giang hồ truy đuổi.

Khi bị dồn đến bước đường cùng, Ngũ Định Viễn may mắn gặp được Lư Vân cứu giúp. Lư Vân vốn là một thư sinh nghèo bảo thủ bị đẩy vào lao tù. Tuy nhiên, anh ta cũng đồng thời là người có tài hoa và hoài bão, lại luyện được một thân võ nghệ nhờ duyên gặp được cao nhân. Vì tấm lòng hiệp nghĩa cứu giúp Ngũ Định Viễn cùng cuộc gặp gỡ với tướng quân trẻ tuổi dũng mãnh Tần Trọng Hải, Lư Vân dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực chốn cung đình.

Ngoài Ngũ Định Viễn (Vương Thiên Nguyên), Lư Vân (Thành Nghị) và Tần Trọng Hải (Tiêu Thuận Nghiêu), "Anh hùng chí" còn một nam chính nữa là Dương Túc Quan (Trịnh Nghiệp Thành). Chàng vốn là đệ tử tục gia Thiếu Lâm, sau làm quan trong triều, là người chính trực ngay thẳng, cùng Ngũ Định Viễn, Tần Trọng Hải và Lư Vân cùng chống đối lại những thế lực tàn ác, vén màn bí mật mà những kẻ quyền thần muốn che giấu.

Ngoài dàn diễn viên nam thực lực, được biết "Anh hùng chí" còn có sự tham gia của hai mỹ nhân xinh đẹp: Lý Nhất Đồng trong vai Cố Thiến Hề và Bao Thượng Ân trong vai Ngân Xuyên công chúa.