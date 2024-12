Vua Charles vạch rõ quan hệ với Harry

Tối 24/12 (giờ địa phương), Vua Charles có bài phát biểu trước toàn thể Vương quốc Anh nhân dịp lễ Giáng sinh 2024. Đây là thông điệp được ghi hình trước từ Nhà nguyện Fitzrovia ở London, Anh.

Trong bài phát biểu, nhà vua bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ y tế hỗ trợ ông và Công nương Kate trong suốt quá trình điều trị ung thư. Ông cũng đưa ra những trích đoạn hình ảnh về người thừa kế ngai vàng, Hoàng tử William, cùng các thành viên hoàng gia nói chung.

Tuy nhiên, Vua Charles không hề nhắc đến Hoàng tử Harry, Meghan Markle hay người em trai tai tiếng, Hoàng tử Andrew.

Vua Charles trong video phát biểu mừng Giáng sinh 2024. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Tessa Dunlop, nhà sử học kiêm chuyên gia hoàng gia, nhận định bài phát biểu cho thấy vị vua 76 tuổi chọn cách tập trung vào thế mạnh của gia đình thay vì điểm yếu để củng cố quốc gia.

“Để chúng ta không còn nghi vấn gì nữa, video đi kèm bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của Biệt đội A (ám chỉ những thành viên cấp cao Hoàng gia Anh ) của nhà vua, sẵn sàng thực hiện những gì ông xem là giải pháp thay thế cho cuộc tàn sát toàn cầu: một sứ mệnh lắng nghe và thấu hiểu dẫn đến hành động vì lợi ích của tất cả mọi người. Cảnh quay về cái ôm nổi tiếng của nhà vua với đội bóng bầu dục nữ New Zealand, cảnh quay Kate tại Trooping the Colour, Camilla ở Scotland và Australia, William phục vụ thức ăn cho người vô gia cư, tất nhiên cả những người trung thành với hoàng gia, Công chúa Anne cùng gia đình Edinburgh (gia đình Hoàng tử Edward, em trai Vua Charles), đều thể hiện rõ mục đích đó”, bà Dunlop nói với tờ The Mirror .

Không chỉ năm 2024, Harry và Andrew không xuất hiện trong bài phát biểu Giáng sinh của Quốc vương Anh trong nhiều năm. Nữ hoàng Elizabeth quá cố không đề cập đến cặp chú cháu trong thông điệp vào năm 2019. Họ cũng không được nhắc đến trong bất kỳ bài phát biểu mừng lễ nào kể từ đó.

Theo chuyên gia, trong bối cảnh rạn nứt hoàng gia, Vua Charles đã đưa ra quyết định rõ ràng về lập trường với Harry và Andrew.

Trong khi đó, chuyên gia hoàng gia của Daily Mail , Robert Hardman, sự thay đổi bối cảnh trong video mừng Giáng sinh của Vua Charles cũng là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ bất hòa trong gia tộc Windsor.

Thay vì hậu cảnh là những bức ảnh đóng khung phía sau Cung điện Buckingham như cố nữ hoàng vẫn làm, Vua Charles có cây thông Noel, đèn và khung cảnh cổ kính trong nhà nguyện.

Ông Hardman giải thích lựa chọn bất thường khi quay bài phát biểu bên ngoài khuôn viên hoàng gia có thể giúp Vua Charles tránh khỏi việc bị săm soi những bức ảnh được treo trên tường cung điện.

“Bằng cách tránh bàn làm việc hoặc phòng khách lâu đài, nhà vua cũng tránh mọi phân tích vi mô về bất kỳ bức ảnh hay chân dung hoàng gia nào được chụp, từ đó ám chỉ ai được (hoặc không được) hoàng gia ưu ái. Nhà nguyện Fitzrovia không tiết lộ điều gì hấp dẫn hơn một cây thông Noel được trang trí bằng những món đồ truyền thống”, chuyên gia nhận định.

Video thông điệp Giáng sinh của Vua Charles không nhắc đến Harry. Ảnh: Getty Images.

Cư dân mạng cũng quan tâm đến chủ đề này. Một số người đồng tình với bà Tessa Dunlop, số khác lại cho rằng nữ chuyên gia đưa ra lý giải vô căn cứ.

Khán giả bình luận: “Thành thật mà nói, Vua Charles có thể chia sẻ gì về Harry và Andrew. Tốt hơn hết là nên tập trung vào những điều tích cực”, “Không có gì để nói về gia đình Markle”, “Vua Charles đã đúng khi chỉ tập trung vào những người hoàng gia đang làm việc. Đây là cách làm kể từ Megxit. Điều đó có nghĩa là ông không cần phải nhắc đến những người Sussex đã gây ra quá nhiều đau đớn và tổn thương cũng như Công tước xứ York, người vẫn tiếp tục làm xấu hổ gia đình hoàng gia”, “Tôi đồng ý với nhà vua. Harry đã quay lưng lại không chỉ với gia đình mà còn với Vương quốc Anh”, “Thông điệp Giáng sinh chưa bao giờ nói về các thành viên trong gia đình", “Tại sao ông ấy lại nhắc đến họ? Họ không phải là thành viên hoàng gia đang làm việc và không phục vụ người dân Vương quốc Anh. Nhà vua nêu bật các hoạt động của chế độ quân chủ và người dân Vương quốc Anh trong bài phát biểu của mình trước người dân cả nước. Cả Andrew và Harry đều không đóng vai trò của chế độ quân chủ”...