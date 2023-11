Vua Charles nói tiếng Hàn khi tiếp BlackPink và Tổng thống Yoon Suk Yeol

Ngày 21/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và đệ nhất phu nhân, nhóm BlackPink xuất hiện tại Cung điện Buckingham, Anh để tham dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước Hàn Quốc do Vua Charles đích thân chủ trì.

Theo Daily Mail, tiệc có hơn 300 người tham dự. Mở màn bữa tiệc đánh dấu kỷ niệm 140 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc và Vương quốc Anh, Vua Charles nói tiếng Hàn, nội dung chào mừng đến với nước Anh.

Nhà vua và Hoàng hậu Anh tiếp đón vợ chồng Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Nhà vua cho biết ông đến Hàn Quốc năm 1992 cùng Công nương Diana. Ông nói đùa thấy tiếc khi Gangnam Style chưa phổ biến. Qua đó, Vua Charles nhận định Hàn Quốc phát triển mạnh về văn hóa, kinh tế và tạo ra nhiều thứ kỳ diệu.

"Lúc tôi ghé thăm lần trước, hành trình phát triển văn hóa mới bắt đầu, hiện tại bùng nổ. Chúng tôi liên tưởng Bong Joon Ho với Danny Boyle, James Bond so sánh với Squid Game và Let It Be của The Beatles đặt lên bàn cân với Dynamite của BTS", Vua Charles nói trong tiệc.

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh sự phát triển của Hallyu, Kpop, danh tiếng của BlackPink. "Tôi thấy thế hệ trẻ được truyền cảm hứng khi thấy sự thành công của BlackPink. Tôi hoan nghênh các thành viên Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé vì vai trò của họ trong việc đưa thông điệp về sự bền vững môi trường đến khán giả toàn cầu với tư cách Đại sứ quan hệ công chúng của Hội nghị Biến đổi Khí hậu lần thứ 26 (COP26) và sau đó là người ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Tôi chỉ có thể ngưỡng mộ cách họ ưu tiên những vấn đề thiết yếu, trong khi đã và đang trở thành những siêu sao toàn cầu", Vua Charles nhận định.

Nhóm BlackPink dự tiệc chiêu đãi tại Cung điện Buckingham.

Ngoài Tổng thống Yoon Suk Yeol, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và BlackPink, cầu thủ Cho So Hyun từ thành phố Birmingham được mời đến dự tiệc. Nhà vua và Hoàng hậu tiếp tục truyền thống của Nữ hoàng Elizabeth II là đích thân kiểm tra mọi thứ vào buổi chiều trước đó để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ.

Cung điện Buckingham trang trí hoa với ba màu sắc chủ đạo là tím, đỏ và hồng. Hoa được lấy từ Công viên Nhà Windsor và Vườn Lan tại nhà kính ở Windsor. Sau tiệc, hoa được tặng cho Floral Angels, tổ chức từ thiện do Hoàng hậu Camilla bảo trợ.

Ngoài ra, Điện Buckingham còn trang trí lối vào màu hồng, tượng trưng cho quốc hoa Hàn Quốc. Đoạn phim về thức ăn trong bếp được trang trí màu hồng được chia sẻ lên tài khoản của Hoàng gia Anh trước buổi tiệc.