Vua Charles ngày càng khó xử

Theo phóng viên hoàng gia Charlotte Griffiths, nhà vua đang trong "tình huống bất khả thi" liên quan đến Lễ đăng quang , ông mắc kẹt giữa hai người con trai, ngày càng khó xử trước ngày trọng đại.

Đây là lý do Vua Charles tìm đến Tổng giám mục Canterbury để được giúp đỡ: "Đó là tình huống bất khả thi và là lý do Charles nhờ đến người khác trong lễ đăng quang", cô viết trên Mail on Sunday.

Theo Charlotte Griffiths, nhiều người nghĩ rằng Charles cố gắng giải quyết vấn đề trong nhiều năm. Nhưng thực tế ông không thể làm gì khác. Ngoài ra, Charles lo lắng vì William không muốn em trai có mặt tại lễ đăng quang. Việc giữ hòa khí cho hai bên là điều Charles không làm được.

Charles mong muốn hai con trai cùng xuất hiện trong lễ đăng quang.

Biên tập viên Hoàng gia của Daily Mail tin rằng Charles biết cân nhắc đâu là việc nặng - nhẹ. Ông không để vấn đề gia đình ảnh hưởng đến ngày trọng đại. Đến cuối, Harry cũng xuất hiện trong lễ đăng quang nhưng không có vai trò chính thức nào ngoài tư cách khách mời. Việc sửa chữa mối quan hệ có thể nằm ngoài khả năng của người lãnh đạo nhà thờ.

Theo Daily Beast , Thân vương William có rất ít hoặc gần như không có cơ hội hòa giải với Harry trước lễ đăng quang của Vua Charles III ngày 6/5.

"Nếu đó là lễ đăng quang của William, Harry chắc chắn không được mời. Thân vương xứ Wales đặc biệt không muốn làm lành với em trai sau những gì Công tước xứ Sussex nói về mình", nguồn tin nói.

New York Post đưa tin William có chính kiến mạnh, không ngại bày tỏ quan điểm không muốn Harry xuất hiện tại lễ đăng quang của vua cha. Anh "sợ" Harry lại bày trò trong nghi lễ quan trọng. Song, Thân vương xứ Wales tôn trọng ý kiến của Charles.

Nguồn tin cho biết tân vương háo hức muốn hai con đứng cạnh trong giây phút trọng đại. Đó là lý do Vua Charles đề nghị Tổng giám mục Canterbury Justin Welby làm trung gian, thỏa thuận giữa Harry và William nhằm đảm bảo hai con đều xuất hiện tại lễ đăng quang.