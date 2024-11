Theo Page Six , cuốn sách mới có tựa đề Charles III: New King. New Court. The Inside Story chỉ ra việc Vua Charles cắt nguồn trợ cấp của Hoàng tử Andrew. Tác giả, nhà viết sử Hoàng gia Robert Hardman cho biết nhà vua mạnh tay với em trai bị người dân Anh tẩy chay vì cáo buộc tấn công tình dục.

Vua Charles chỉ thị giám đốc tài chính cắt khoản trợ cấp hàng năm trị giá 1,3 triệu USD của Công tước xứ York. Hoàng gia Anh cũng hủy khoản phí an ninh tư nhân đắt đỏ dành cho Andrew . Hiện, Hoàng tử Andrew chật vật để trả phí cho lực lượng an ninh vì không có công việc cụ thể.

Vua Charles cắt trợ cấp của em trai Andrew.

"Công tước không còn là gánh nặng tài chính cho nhà vua. Vua Charles trước đó yêu cầu Hoàng tử Andrew chuyển khỏi dinh thự 30 phòng ngủ tại Windsor, Royal Lodge ", Robert Hardman viết trong sách.

Nhà viết sử hoàng gia nói Vua Charles giải quyết vấn đề của Hoàng tử Andrew "một lần và mãi mãi". Đây là điều Nữ hoàng Elizabeth II chưa thực hiện được lúc còn sống.

Dù bị tước khỏi vai trò hoàng gia, Hoàng tử Andrew quyết bám víu cuộc sống trước đây. Ông cho rằng Hoàng gia Anh không có quyền buộc ông ông rời dinh thự 30 phòng ngủ, chuyển đến sống ở Frogmore Cottage (nhà cũ của Hoàng tử Harry).

Nhà vua buộc Hoàng tử Andrew rời dinh thự 30 phòng ngủ, tự chi trả nhiều khoản phí.

Hoàng tử Andrew khiến người dân Anh phẫn nộ vì liên quan đến tội phạm tình dục Ghislaine Maxwell và Jeffrey Epstein, người đã chết năm 2019 khi đang bị giam giữ. Em trai Vua Charles bị cáo buộc tấn công tình dục nạn nhân 17 tuổi. Ông phủ nhận các cáo buộc nhưng dùng 12 triệu USD dàn xếp vụ kiện xâm hại tình dục, theo Page Six.

Cuốn sách mới của chuyên gia Robert Hardman đồng thời ghi lại việc Hoàng tử Harry quyết tâm chống lại Bộ Nội vụ Anh. Nhà vua lo ngại việc hàn gắn con trai khiến ông bị kéo vào vụ án.

Tiểu sử cũng ghi lại ý kiến thành viên Hoàng gia Anh trong vụ Meghan Markle bị phân biệt. Các thành viên phản bác khi có nhiều ý kiến cho rằng họ không giúp đỡ Meghan khi cô về làm dâu hoàng gia.