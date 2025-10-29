Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà
Toàn bộ quá trình di chuyển ngôi nhà sẽ được thực hiện trong 5 - 7 ngày tới.
Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà xảy ra tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, ngày 28/10, ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan) đã chính thức mời "thần đèn" Hoàng Đình Bách đến khảo sát, chuẩn bị di dời công trình xây sai vị trí, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.
Ông Hữu thông tin, chiều 28/10, "thần đèn" Hoàng Đình Bách cùng nhóm thợ đã đến hiện trường để khảo sát địa hình và lập phương án kỹ thuật di chuyển ngôi nhà xây nhầm về đúng phần đất thuộc quyền sở dụng hợp pháp của gia đình ông. Dự kiến khoảng 5 - 7 ngày tới, toàn bộ quá trình di chuyển sẽ được thực hiện.
Về chi phí, "thần đèn" Hoàng Đình Bách sẽ hỗ trợ ông Hữu miễn phí toàn bộ chi phí kỹ thuật di chuyển công trình. Tuy nhiên, gia đình ông Hữu sẽ phải chi trả phần nhân công. Theo ước tính, tổng chi phí để hoàn tất việc di dời vào khoảng 200 - 250 triệu đồng.
Trước đó, trong buổi làm việc tại UBND phường Thiên Hương vào chiều 27/10, ông Hữu đã nhận sai và mong muốn mua lại mảnh đất xây nhầm. Bà Loan sau đó đã đồng ý bán lại cho ông Hữu mảnh đất với giá 900 triệu đồng nhưng ông Hữu chỉ đồng ý mức 800 triệu đồng, đặt cọc trước 200 triệu đồng. Về phía bà Loan, bà cho biết không đồng ý bán lô đất vì ông Hữu hẹn 1-2 tháng mới có đủ tiền.
Do 2 bên tiếp tục không thống nhất được nên việc mua bán không thành, và ông Hữu quyết định nhờ "thần đèn".
Chủ đất tạo điều kiện để ông Hữu di chuyển nhà
Trao đổi với báo VietNamNet, bà Loan bày tỏ, kể cả khi thỏa thuận mua bán không thành, gia đình bà vẫn tạo điều kiện cho gia đình ông Hữu từ 30 đến 40 ngày để ông thuê "thần đèn" di dời ngôi nhà về đúng vị trí.
Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương thông tin, chính quyến mong muốn bà Loan nhân ái, bán lại đất với giá hiện hành. Bà Loan đã đồng ý, song ông Hữu chưa chốt được thời gian giao tiền và phương thức thanh toán.
Để hạn chế tối đa thiệt hại và mong vụ việc sớm chấm dứt, trong lúc chờ ông Hữu thuê "thần đèn", chính quyền sẽ tiếp tục vận động hai bên đạt được thống nhất.
Còn trong trường hợp nếu phải di dời ngôi nhà về đúng vị trí, chính quyền cũng đã đứng ra vận động các hộ liền kề cho phép ông Hữu di chuyển nhà đi qua. Các hộ này trước đó lo ngại ngôi nhà bị đặt nhầm trên đất của họ, gây rắc rối.
Tháng 9/2024, bà Loan mua 2 lô đất ở cạnh nhau ở phường thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng với mục đích xây nhà ở. Đến tháng 11/2024, bà phát hiện 1 lô đất đã bị ông Hữu xây nhầm nhà.
Dù gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do "cò đất" chỉ nhầm vị trí. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa. Do không tìm được tiếng nói chung, bà Loan đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng. Tuy nhiên sau đó, ông Hữu đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.
Ông Hữu sau đó tiếp tục có đơn gửi Công an TP Hải Phòng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ.