Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà xảy ra tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, ngày 28/10, ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan) đã chính thức mời "thần đèn" Hoàng Đình Bách đến khảo sát, chuẩn bị di dời công trình xây sai vị trí, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.

Ông Hữu thông tin, chiều 28/10, "thần đèn" Hoàng Đình Bách cùng nhóm thợ đã đến hiện trường để khảo sát địa hình và lập phương án kỹ thuật di chuyển ngôi nhà xây nhầm về đúng phần đất thuộc quyền sở dụng hợp pháp của gia đình ông. Dự kiến khoảng 5 - 7 ngày tới, toàn bộ quá trình di chuyển sẽ được thực hiện.

Về chi phí, "thần đèn" Hoàng Đình Bách sẽ hỗ trợ ông Hữu miễn phí toàn bộ chi phí kỹ thuật di chuyển công trình. Tuy nhiên, gia đình ông Hữu sẽ phải chi trả phần nhân công. Theo ước tính, tổng chi phí để hoàn tất việc di dời vào khoảng 200 - 250 triệu đồng.

"Thần đèn" cùng nhóm thợ đã có mặt tại hiện trường để khảo sát, lập phương án kỹ thuật di chuyển ngôi nhà. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, trong buổi làm việc tại UBND phường Thiên Hương vào chiều 27/10, ông Hữu đã nhận sai và mong muốn mua lại mảnh đất xây nhầm. Bà Loan sau đó đã đồng ý bán lại cho ông Hữu mảnh đất với giá 900 triệu đồng nhưng ông Hữu chỉ đồng ý mức 800 triệu đồng, đặt cọc trước 200 triệu đồng. Về phía bà Loan, bà cho biết không đồng ý bán lô đất vì ông Hữu hẹn 1-2 tháng mới có đủ tiền.

Do 2 bên tiếp tục không thống nhất được nên việc mua bán không thành, và ông Hữu quyết định nhờ "thần đèn".

Chủ đất tạo điều kiện để ông Hữu di chuyển nhà

Trao đổi với báo VietNamNet, bà Loan bày tỏ, kể cả khi thỏa thuận mua bán không thành, gia đình bà vẫn tạo điều kiện cho gia đình ông Hữu từ 30 đến 40 ngày để ông thuê "thần đèn" di dời ngôi nhà về đúng vị trí.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương thông tin, chính quyến mong muốn bà Loan nhân ái, bán lại đất với giá hiện hành. Bà Loan đã đồng ý, song ông Hữu chưa chốt được thời gian giao tiền và phương thức thanh toán.

Tổng chi phí di chuyển ngôi nhà vào khoảng 200 - 250 triệu đồng. (Ảnh: VTC News)

Để hạn chế tối đa thiệt hại và mong vụ việc sớm chấm dứt, trong lúc chờ ông Hữu thuê "thần đèn", chính quyền sẽ tiếp tục vận động hai bên đạt được thống nhất.

Còn trong trường hợp nếu phải di dời ngôi nhà về đúng vị trí, chính quyền cũng đã đứng ra vận động các hộ liền kề cho phép ông Hữu di chuyển nhà đi qua. Các hộ này trước đó lo ngại ngôi nhà bị đặt nhầm trên đất của họ, gây rắc rối.