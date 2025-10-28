Sự việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan, xảy ra tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận thời gian qua. Đến hiện tại, diễn biến sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết mà tiếp tục xuất hiện những tình tiết mới.

Theo đó chiều 27/10, UBND phường Thiên Hương đã tổ chức buổi làm việc, giải quyết kiến nghị của ông Đỗ Văn Hữu.

Ông Hữu mong muốn mua lại lô đất của gia đình bà Loan. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, tại cuộc họp, ông Hữu đã thừa nhận xây nhà sai vị trí lô đất và bày tỏ mong muốn gia đình bà Loan bán lại cho mình thửa đất bị xây nhầm. Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan bán lại lô đất trên cho gia đình ông Hữu theo giá đất hiện hành. Trước đề nghị này, bà Loan cho biết sẽ cân nhắc, bàn bạc với gia đình và đưa ra quyết định sau.

Quyết định của chủ đất

Sáng nay 28/10, trao đổi với báo Lao Động, bà Trần Thị Kim Loan cho hay, hai bên đã không thống nhất được phương án mua bán lại lô đất bị xây nhầm, ông Hữu sẽ phải di dời ngôi nhà về lô đất của mình trong ít ngày tới.

Bà Loan chia sẻ, theo vận động của chính quyền địa phương cùng gia đình, ông Hữu có nguyện vọng mua lại lô đất bị xây nhầm. Tuy nhiên, người đàn ông này lại hẹn phải 1-2 tháng nữa mới có đủ tiền nên bà Loan không đồng ý và đề nghị ông Hữu di dời ngôi nhà để trả lại hiện trạng lô đất.

Ông Đỗ Văn Hữu sẽ nhờ "thần đèn" di dời ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí đất của mình.

Cũng theo nguồn tin từ báo Lao Động, gia đình ông Hữu cũng quyết định thuê "thần đèn" để di dời ngôi nhà. Dự kiến đội "thần đèn" sẽ về để tiến hành công việc liên quan trong ngày hôm nay (28/10).

Trước đó, gia đình bà Loan thông tin vào ngày 20/9 âm lịch tới đây sẽ động thổ xây nhà tại lô đất cạnh lô đất mà ông Hữu đã xây nhầm. Gia đình bà Loan đã thông báo đến chính quyền địa phương để vận động hộ ông Hữu được biết và khẩn trương di dời khỏi lô đất xây nhầm. Người phụ nữ nói, từ nay đến ngày bà xây nhà, ông Hữu vẫn còn cơ hội nhờ "thần đèn" di dời ngôi nhà để đỡ chi phí xây dựng. Còn nếu sau khi bà xây nhà ở lô đất bên cạnh thì gia đình ông Hữu chỉ còn cách phá nhà để hoàn trả lô đất cho gia đình bà.

Tháng 9/2024, bà Loan mua 2 lô đất ở cạnh nhau ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng với mục đích xây nhà ở. Đến tháng 11/2024, bà phát hiện 1 lô đất đã bị ông Hữu xây nhầm nhà.

Gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do "cò đất" chỉ nhầm vị trí. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa. Do không tìm được tiếng nói chung, bà Loan đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng.

Ngày 21/10/2025, TAND TP Hải Phòng đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép" do ông Đỗ Văn Hữu tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Sau đó, ông Đỗ Văn Hữu tiếp tục có đơn gửi Công an TP Hải Phòng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương.