Mới đây, theo thông tin trên báo Lao động, ngày 21/10, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về việc "Tranh chấp quyền sử dụng đất và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép" do người kháng cáo là bị đơn ông Đỗ Văn Hữu, đồng thời người đại diện theo ủy quyền bị đơn là bà Vũ Thị Tuyến, có đơn đề nghị tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Thiên Hương, Hải Phòng. Ảnh: Phường Thiên Hương

Chiều 22/10, trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Kim Loan - chủ lô đất bị xây nhầm - cho biết, dự kiến, 19 ngày nữa, gia đình bà Loan sẽ động thổ xây dựng nhà ở lô đất cạnh lô đang bị ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm. Gia đình bà Loan cũng đã thông báo đến chính quyền địa phương để vận động hộ ông Hữu được biết và khẩn trương di dời khỏi lô đất xây nhầm.

"Từ nay đến ngày tôi xây nhà, ông Hữu vẫn còn cơ hội nhờ "thần đèn" di dời ngôi nhà để đỡ chi phí xây dựng. Còn nếu sau khi tôi xây nhà ở lô đất bên cạnh, gia đình ông Hữu chỉ còn cách phá nhà để hoàn trả lô đất cho gia đình tôi" bà Loan chia sẻ.

Tuy nhiên, vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác dường như chưa kết thúc, theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngay trong ngày 23/10, Đỗ Văn Hữu (trú tại khu dân cư 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, Hải Phòng) đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, đề nghị điều tra nhóm người bị ông cho là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và gian dối trong mua bán đất đai.

Theo nội dung đơn, năm 2024, vợ chồng ông Hữu mua một lô đất diện tích 60 m2 tại khu vực Kiền Bái (nay là khu dân cư 7, phường Thiên Hương) thông qua một người trung gian tên là Nguyễn Thị Hằng (Ngọc Anh). Lô đất này được ông Khúc Minh Khính rao bán với giá 550 triệu đồng, bao gồm toàn bộ thuế, phí.

Ông Đỗ Văn Hữu (trú tại khu dân cư 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, Hải Phòng)

Sau khi đặt cọc 50 triệu đồng, ông Hữu và người môi giới đã chuyển thêm 500 triệu đồng cho ông Đỗ Văn Toàn, người tự nhận là đồng sở hữu của lô đất. Do tin tưởng, ông Hữu đã xây nhà trên đất mà không hề biết đó là đất của người khác. Hơn 1 tháng sau, ông mới được nhóm bán đất thông báo "xây nhầm nhà" và biết người thực sự đã mua lô đất là bà Trần Thị Kim Loan, trú tại phường An Hải, Hải Phòng.

Ông Hữu cũng cho rằng, khi làm việc với UBND xã Kiền Bái, bản thân mới phát hiện trong hợp đồng chuyển nhượng đất, giá trị lô đất chỉ được ghi 100 triệu đồng, thấp hơn 5 lần so với số tiền thực tế ông đã bỏ ra. Đáng chú ý, người ký bán đất không phải ông Khính hay ông Toàn mà là ông Nguyễn Chí Hậu và bà Hoàng Thị Thu, chủ đất gốc.

Cơ quan chức năng cũng xác định, thửa đất gốc có diện tích 866 m², sau khi ông Hậu bán lại 535 m² cho ông Toàn và một người khác, các bên đã tự chia nhỏ thành 7 lô đất để bán công khai, nhiều lô ghi giá chuyển nhượng 100 triệu đồng/lô.

Ông Hữu cho biết, hiện đã làm thủ tục tháo dỡ căn nhà "xây nhầm" và bàn giao lại đất cho người có sổ đỏ hợp pháp là bà Trần Thị Kim Loan; đồng thời đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của nhóm người liên quan.