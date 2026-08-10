Vụ xả súng Thái Lan: Nghi phạm học dùng vũ khí 2 năm, không biểu hiện bất thường

Nam sinh 14 tuổi bị cáo buộc thực hiện vụ xả súng chết người tại trường học ở ngoại ô Bangkok từng bị giáo viên tịch thu một khẩu súng hơi vào năm ngoái, và từng xem các nội dung bạo lực trên mạng, cảnh sát Thái Lan cho biết ngày 9/8. Ngoài ra, theo cảnh sát, nam sinh sử dụng mạng xã hội để tìm hiểu cách sử dụng súng.

“Qua lời khai của các nhân chứng, nghi phạm bắt đầu quan tâm đến việc tìm hiểu cách sử dụng súng từ một thời gian trước, khoảng 1-2 năm”, Atthapol Anusit, Phó Tư lệnh Cảnh sát Vùng 1, nói với báo giới.

Chính phủ Thái Lan đang cam kết triển khai các biện pháp an toàn mới tại trường học. Trong vụ xả súng hôm 7/8, nam sinh bị cáo buộc đã bắn chết ông bà tại nhà trước khi đến trường và sát hại thêm 6 người, sau đó tự sát.

Cảnh sát Thái Lan thu thập bằng chứng vụ xả súng tại trường học. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, mẹ của nam sinh cho biết bà không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở con.

Bà cho biết từng hỏi con liệu có bị bắt nạt ở trường hay không. “Cháu luôn nói không, không có chuyện gì bất thường”.

Ông Atthapol cho biết cảnh sát đến nay đã lấy lời khai của 17 nhân chứng. Ông nói một con dao cũng được tìm thấy trong túi của nam sinh. Các vật chứng khác tại những địa điểm liên quan gồm một khẩu súng, vỏ đạn và máy tính cá nhân.

“Sau khi kiểm tra máy tính, chúng tôi phát hiện cậu bé từng xem các nội dung bạo lực trên mạng xã hội” , ông Atthapol nói. Tuy nhiên, ông cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy nam sinh từng thực hành bắn súng.

Theo vị quan chức, năm ngoái giáo viên từng tịch thu khẩu súng mà nam sinh mang đến trường. Đây là loại súng hơi, sử dụng đạn bi. Ông Atthapol cho biết nam sinh đã sống cùng ông bà trong 12 năm, sau khi cha mẹ ly thân.

Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết sẽ xây dựng các quy trình an toàn mới trong vòng 3 tháng tới. Các biện pháp dự kiến bao gồm kiểm tra sức khỏe tâm thần và thiết lập cơ chế chuyển những trường hợp có nguy cơ đến các chuyên gia, tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp, tăng cường phòng chống bắt nạt và cải thiện công tác kiểm soát nhằm ngăn các vật nguy hiểm được đưa vào trường học.

Vụ việc khiến hơn 20 người bị thương, đồng thời trở thành vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ năm 2022, làm nóng trở lại tranh luận về kiểm soát súng tại quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á.

Nam sinh sống cùng ông bà, trong khi mẹ em cho biết lần gần nhất bà gặp con là trong một kỳ nghỉ học gần đây. “Ngày xảy ra chuyện, tôi không biết chính con mình là người gây ra vụ việc” , bà nói. Sau khi nghe tin có vụ xả súng, bà nhắn tin và gọi điện cho con.

“Tôi chỉ nói với cháu rằng nếu có chuyện gì không ổn thì hãy liên lạc với tôi, vì tôi lo cho cháu. Chỉ có vậy thôi”. Người mẹ cũng gửi lời xin lỗi về hành động của con. “Gia đình chúng tôi thực sự suy sụp, bởi không ai nghĩ chuyện này có thể xảy ra”.