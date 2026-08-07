Ngày 7 tháng 8 năm 2026, một vụ xả súng đã xảy ra bên trong trường Thepsirin Nonthaburi ở Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan khiến nhiều người bị thương và 6 người thiệt mạng trong trường.

Trước khi thực hiện hành vi sát hại tại trường, học sinh nam được cho là đã bắn chết ông và bà của mình tại nhà riêng trong ngõ Wat Lat Pla Duk. Tại hiện trường vụ án ở nhà, người ông được tìm thấy đã tử vong trong bếp, trong khi người bà tử vong trong phòng ngủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong trong vụ xả súng đã tăng lên 8, trong đó bao gồm nghi phạm.

Bà Thanaporn (giấu họ), 60 tuổi, họ hàng của nghi phạm đồng thời là em họ của người ông đã khuất, cho biết bình thường đứa trẻ sống chủ yếu với ông bà, hai người rất thương yêu người cháu trai này vì bố mẹ đã ly hôn và ông bà là người nuôi nấng nghi phạm.

Gia đình tiết lộ nam sinh là đứa trẻ ngoan ngoãn, sống khép kín trong nhà, không ngờ lại xảy ra sự việc thế này.

Hình ảnh tại nhà nghi phạm

Theo thường lệ, nghi phạm không đi đâu ra ngoài, sáng sớm ông sẽ đưa đi đón xe đến trường và chiều tối ông lại đi đón. Nam sinh không có nhóm bạn hay đi chơi la cà như những đứa trẻ khác, chỉ sống khép kín trong nhà rồi chơi game.

Do đó, bà Thanaporn cho rằng vấn đề gia đình có lẽ không liên quan vì cả 3 người rất yêu thương nhau. Người bà là giáo viên, người ông từng làm quản lý một ngân hàng, họ luôn nói năng nhẹ nhàng với cháu, bản thân em cũng là người ngoan ngoãn, nói năng lịch sự nên hiện mọi người rất bàng hoàng trước sự việc này.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc và đã đưa cha của học sinh này đi thẩm vấn.

Hình ảnh tại hiện trường vụ xả súng trong trường học

Một học sinh là nhân chứng đã chia sẻ khoảnh khắc sinh tử khi vụ xả súng xảy ra tại trường học. Nhân chứng cho biết em và các bạn đã cúi rạp người trốn trong phòng cho đến khi an toàn và mong nhà trường siết chặt việc kiểm tra hung khí đối với mọi học sinh.

Nam sinh lớp 12 kể lại rằng lúc đó đang trong tiết tiếng Anh thì nghe thấy tiếng súng vang lên nhiều phát. Ban đầu em tưởng có người bắn chim nên mở cửa ra xem nhưng không thấy gì nên quay lại ngồi học tiếp. Sau đó, có người chạy đến báo có kẻ bắn giáo viên, vì vậy nhóm em vội giục các bạn vào trong phòng và đóng cửa lại.

Trong khoảnh khắc đó, em nghển cổ nhìn qua cửa sổ thì thấy nghi phạm tay cầm súng đi từ tòa nhà 5 xuống tầng trệt của trường, rồi chạy thẳng tới tòa nhà nơi em đang học là tòa nhà 4. Em liền giục các bạn mang bàn ghế chặn ngay cửa phòng, khóa trái cửa và tắt điện phòng.

Đồng thời, em bảo tất cả các bạn giữ trật tự và cúi rạp người xuống. Mọi người đã trốn trong phòng gần 30 phút cho đến khi tình hình lắng xuống và có cảnh sát vào báo có thể rời khỏi khu vực.

Nguồn: Khaosod