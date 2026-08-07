Các học sinh hoảng loạn, tụm lại dưới gầm bàn, bật khóc khi tiếng súng vang lên ở gần đó (Nguồn: CNN)

Theo Reuters, một nam sinh 18 tuổi cho biết ban đầu các học sinh nghe thấy những âm thanh phát ra từ tòa nhà số 5, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. “Lúc đầu, em nghĩ đó là tiếng pháo hoặc tiếng ai đó đập mạnh vào thứ gì đó. Nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu nhận ra đó không phải tiếng pháo”, nam sinh nói.

Nam sinh kể rằng tiếng “đoàng, đoàng, đoàng” sau đó vang lên nhiều hơn, rồi có lúc im bặt trước khi tiếp tục. “Em không nghĩ đó là tiếng súng. Sau đó, chúng em đi vào nhà vệ sinh vì nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Khi em đang tới đó, một giáo viên hét lên: ‘Mau chạy sang đây, cậu ta đã sang tòa nhà số 4’. Chúng em chạy theo”, nhân chứng kể.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường cho biết sau khi nghi phạm nổ súng, các học sinh bắt đầu tìm cách sơ tán, di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Một số chạy ra phía sau trường, trong khi những người khác tìm cách ẩn náu ở tầng 4.

“ Lúc đó đang phải đánh giá số lượng vũ khí mà cậu ta có, nên không thể vội vàng tiến vào bên trong. Sau đó, cảnh sát đưa một đội mang lá chắn lên khu vực này và từng bước áp sát”, nhân viên cứu hộ cho biết.

Học sinh kể lại khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng, cố gắng chạy thoát khỏi trường học Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Theo người này, nghi phạm dường như tìm cách rời khỏi khu vực nhưng bị dồn vào một vị trí không còn đường thoát. Một nhân viên cứu hộ khác cho biết nghi phạm sử dụng súng 9 mm. Trong túi đeo vai của người này có một hộp tiếp đạn và khoảng 20-30 viên đạn.

“Khi tôi đến nơi, tình hình hoàn toàn hỗn loạn. Những học sinh được đưa ra ngoài cũng có người bị thương. Chúng tôi tiến hành sơ cứu cho các em” , nhân viên cứu hộ kể.

Người này cho biết trong lúc vụ nổ súng vẫn đang diễn ra, lực lượng cứu hộ tiếp cận tầng 6 và phát hiện một giáo viên nam tử vong tại hiện trường. Sau đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục đến một phòng khác và phát hiện một giáo viên nữ bị thương. Họ tiến hành cấp cứu trước khi đưa người này đến bệnh viện.

“Chúng tôi đã cấp cứu khoảng 30 phút rồi nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng không thể khiến các dấu hiệu sinh tồn trở lại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức”, nhân viên cứu hộ nói.

Loạt ảnh: Nhân viên cứu hộ cố gắng cấp cứu cho nghi phạm (ảnh đầu) và nạn nhân, cùng hình ảnh chụp khẩu súng đạn được phát hiện. (Nguồn: Reuters)

Sau đó, lực lượng cứu hộ nhanh chóng rời khỏi khu vực để cảnh sát có thể tiếp cận và tìm cách thuyết phục nghi phạm đầu hàng. Nhưng nghi phạm sau đó cũng thiệt mạng, được cho là tự sát nhưng nguyên nhân này vẫn đang được xác nhận.