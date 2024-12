Ngày 12-12, tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã hoàn tất hồ sơ và gửi văn bản gửi cho Công an tỉnh Đắk Nông về trường hợp bà N.T.L. (32 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) - người vừa lái ô tô vừa cầm mic hát karaoke.

Bà N.T.L. 1 tay cầm vô-lăng, 1 tay cầm mic hát karaoke. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an huyện Krông Pắk, lúc đầu làm việc với Đội CSGT của huyện, bà L. khai báo quanh co, không thành thật. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sau đó bà L. đã thừa nhận cầm lái xe bán tải (loại 5 chỗ, không phải 7 chỗ như khai nhận ban đầu) chở theo 6 người phụ nữ khác. Trong đó, bà L. chở 2 người ngồi ở vị trí ghế phụ. Đến tối 11-12, bà L. đã đưa xe bán tải đến trụ sở công an để làm việc.

Chiếc xe bán tải 5 chỗ nhưng trên xe chở tổng cộng 7 người

Trước đó, bà L. nói điều khiển xe 7 chỗ chở theo nhân viên làm dịch vụ tiệc cưới di chuyển từ thôn 2 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về hướng xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức).

Lúc này, những người trên xe mở iPad để hát karaoke. Bà L. được một người chuyển mic để hát. Trong lúc hát, người ngồi cạnh đã dùng điện thoại, tài khoản cá nhân của bà L. phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tối 10-12, mạng xã hội Facebook đăng đoạn clip cảnh 1 người phụ nữ cầm mic hát karaoke trong lúc đang lái ô tô trên đường.

Đoạn clip dài hơn 2 phút cho thấy người phụ nữ 1 tay cầm vô-lăng, 1 tay cầm mic. Do không thuộc lời, không chỉ lái xe 1 tay, người phụ nữ này còn nhìn vào iPad của người ngồi bên ghế phụ để xem lời bài hát.

Cộng đồng mạng nhanh chóng xác định đoạn clip này trước đó được phát trực tiếp trên 1 tài khoản Facebook nhà hàng tiệc cưới ở huyện Krông Pắk.

Sau đó, đoạn clip này đã được xóa nhưng nhiều tài khoản Facebook đã kịp thời tải về, đăng lại, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Phần lớn các ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc về hành vi xem thường luật giao thông, xem thường tính mạng của những người trên xe, người đi đường.