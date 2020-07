Vụ vợ cựu chủ tịch phường thuê người đánh cán bộ tư pháp: 'Nửa tháng nay tôi như người trầm cảm'

Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", khởi tố bị 5 bị can liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Thị Ánh Nguyệt, (SN 1982), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình; Trần Như Tiến (SN 1999), trú tại phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định; Vũ Duy Tùng (SN 1989), trú tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định; Nguyễn Quang Bình (SN 1983), trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định; Phạm Thanh Tùng (SN 1987), trú tại phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, về tội "Cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi nhận 10 triệu đồng từ Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Tùng đã lên kế hoạch và rủ các đối tượng còn lại đi cùng đánh "dằn mặt" anh Pho.