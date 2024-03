Vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Sự phẫn nộ cần phải có giới hạn

Bị ném gạch đá và hỗn hợp chất bẩn vào nhà, cuộc sống của gia đình những người liên quan đến sự việc của nam sinh lớp 8 bị đánh chết não đã trở nên hỗn loạn. Tuy sự phẫn nộ là quyền của mỗi người, nhưng cần phải giữ trong giới hạn, vì người có lỗi đã bị pháp luật trừng trị. Đáng chú ý, các thông tin được thổi phồng liên quan đến sự kiện trên mạng xã hội không chỉ định hình quan điểm tiêu cực của cộng đồng mà còn làm trở ngại cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Việc ném gạch đá và chất bẩn vào nhà đã làm xáo trộn cuộc sống của gia đình, gây ra sự bức xúc và lo lắng trong cộng đồng. Ông Trần Như Tiến, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, chia sẻ về tình hình căng thẳng mà gia đình phải đối mặt, khi họ buộc phải đóng cửa im lìm suốt gần ba ngày để tránh những sự kiện không may xảy ra.

Ngôi nhà 3 bố con trong vụ việc bị ném gạch đá và chất bẩn

Đến nay cơ quan đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên điều đáng chú ý là bị can trong vụ án này là người dưới 18 tuổi. Với tội danh đang bị khởi tố là khung từ 7 năm cho đến 10 năm, và do bị can là người chưa thành niên nên cái khung bị can phải đối mặt là từ 5 năm hai tháng, cho đến 10 năm, 5 tháng.



Theo các chuyên gia, người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí. Và dư luận có quyền được bày tỏ sự phẫn nộ nhưng cần phải có giới hạn. Việc sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để đáp trả việc làm vi pháp pháp luật khác là điều hoàn toàn bị nghiêm cấm.



tuy nhiên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam, Chuyên gia về tâm lý học, thành viên Hiệp hội tâm lý giáo dục Việt Nam cho biết: "Nếu mà chúng ta am hiểu pháp luật thì chúng ta phải hiểu là nếu một vụ việc nào xảy ra, các cơ quan chưa có kết luận cuối, tòa án chưa xử thì người ta chưa phải người có tội. Tức giận là chuyện có thể chấp nhận, nhưng việc thể hiện sự tức giận lại phản ánh trình độ văn minh của từng người".

Hiện công tác điều tra liên quan đến sự việc đang được khẩn trương thực hiện. Bên cạnh đó, dư luận cũng đang hi vọng phép màu sẽ đến với nam sinh lớp 8, người đang phải thở máy và bơm thức ăn để duy trì sự sống.