Vụ va chạm giữa tàu trăm triệu USD với tiểu hành tinh: Thổi bay cột mốc quan trọng!

Hình ảnh do NOIRLab cung cấp này cho thấy một đám bụi và mảnh vỡ do tàu vũ trụ DART của NASA thổi ra từ bề mặt tiểu hành tinh sau khi nó va chạm vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, được chụp bởi kính thiên văn NOIRLab của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ ở Chile. Phần đuôi giống sao chổi mở rộng dài hơn 10.000 km. Nguồn: Teddy Kareta, Matthew Knight / NOIRLab via AP