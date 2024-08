Vụ triệt phá tổ chức chuyên gọi điện lừa người Việt: Nội dung trong "sổ lừa đảo" hướng dẫn những kịch bản tinh vi thế nào?

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ 155 đối tượng để điều tra hành vi liên quan đến hoạt động mua bán người và lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một số quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar… đã chuyển địa bàn hoạt động sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo của Lào. Nạn nhân của chúng ở các nước Châu Á.

Văn phòng làm việc, nơi các đối tượng thực hiện lừa đảo.

Bọn tội phạm này đã dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép với chiêu bài "chính sách việc làm và lương hấp dẫn", nhằm lôi kéo họ tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bọn chúng đã thiết lập một căn cứ riêng tại khu vực được mệnh danh là "bất khả xâm phạm" do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.





Sau quá trình điều tra và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam và Công an Lào, rạng sáng 02/08/2024, các tổ công tác của Ban chuyên án đã đột nhập qua được vòng vây của bảo an, tiếp cận văn phòng làm việc của các đối tượng từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà.

Sau khi phát hiện sự xuất hiện của các lực lượng chức năng, các đối tượng đã lập tức bỏ chạy, đồng thời cố tẩu tán, tiêu huỷ công cụ phạm tội, một số cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà. Sau hơn 4 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.





Đáng nói, trong số tài liệu thu giữ được còn có hàng chục quyển sổ ghi lại chi tiết các cách thức, kịch bản lừa đảo, tạo lòng tin với các bị hại. Cụ thể, cách thức lừa đảo một đối tượng trong tổ chức ghi chép lại có nội dung: "Đầu tiên chào hỏi khách hàng, hỏi địa chỉ sinh sống, tình trạng hôn nhân, khách hàng 35-55 trở lên đến 55 tuổi...".

Bên cạnh đó là hàng loạt kịch bản được soạn sẵn để các đối tượng đem đi lừa đảo các bị hại, tuỳ theo từng bị hại để lựa chọn kịch bản cho phù hợp. Ví dụ như, khi anh mới 10 tuổi bố mẹ anh ly hôn. Mẹ anh phải nuôi anh và em trai. Mới 10 tuổi anh phải phụ mẹ công việc, chăm em làm việc nhà. Tuổi thơ anh như một giấc mơ. Lên đại học anh phải từ đi làm trang trải bản thân. Sau khi ra trường anh đã cố làm việc và vay ngân hàng để xây nhà mới cho mẹ để mẹ không phải ở căn nhà cũ thiếu vắng đi người đàn ông trụ cột của gia đình.

Hay thêm một kịch bản khác như "cả tuổi trẻ anh đã dành cho 1 cô gái trong 6 năm trời. Từ khi anh bắt đầu học đại học đến khi ra đời kiếm tiền. Như tri nhân tri diện bất tri tâm, cô ấy đã bỏ anh đi theo người đàn ông khác...".

Trong các tài liệu công an thu giữ được cho thấy, nhằm tạo lòng tin cho các bị hại, các đối tượng còn đào tạo nhân viên không nên rập khuôn 1 kịch bản nhất định. "Các anh em hãy phát triển tư duy của bản thân để tạo ra một câu chuyện, đừng viết những câu chuyện cứng nhắc theo một khuôn khổ nhất định. Mỗi một khách hàng hãy tương tác theo cách tích cực nhất".

Gần 100 cuốn hộ chiếu, ma tuý, tiền NDT được thu giữ tại hiện trường.

Theo tài liệu điều tra, công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng là người Việt Nam. Các nhân viên người Việt được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân còn độc thân và có cuộc sống xa hoa thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Nạn nhân chúng hướng đến là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Chúng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, tạo sự tin tưởng với các bị hại sau đó lôi kéo, rủ rê đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc trang website) như kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận.

Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt, nhưng khi bị hại đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn, đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại.Với phương thức trên, chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.