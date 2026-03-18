Mới đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lại trở thành tâm điểm bàn tán sau một màn đáp trả netizen. Theo đó, bạn gái doanh nhân Đức Phạm đã đăng clip chế biến nước ép, công chúng tranh cãi việc uống nước ép nhiều có thật sự tốt cho sức khỏe không. Ngay sau đó, Vũ Thúy Quỳnh cho rằng việc uống nước ép với lượng vừa phải mỗi ngày vẫn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại nằm ở câu nói: "Em cũng tra cứu, uống nước ép không phải thuốc độc đâu ạ. Nên chị yên tâm nhé. Cứ dùng mỗi ngày lượng vừa đủ chỉ có tốt thôi chị ạ. Nên mọi người đừng đánh tráo khái niệm vậy ạ. Nó không phải là chất độc, cũng không phải kẹo Kera".

Ngay lặp tức, cư dân mạng tranh luận cho rằng Vũ Thúy Quỳnh nhắc đến “kẹo Kera” được cho là khá nhạy cảm, bởi sản phẩm này từng gắn với ồn ào khiến Thùy Tiên đang chịu án phạt 2 năm tù. Vì vậy, không ít ý kiến cho rằng việc đưa ví dụ này vào một cuộc trò chuyện đời thường là chưa thực sự phù hợp. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng Vũ Thúy Quỳnh chỉ đang sử dụng một ví dụ trực quan để nhấn mạnh quan điểm cá nhân, không có ý nhắm đến bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

Vũ Thúy Quỳnh đáp trả với netizen công dụng nước ép và còn nhắc đến kẹo rau củ Kera (ảnh: Tổng hợp)

Giữa lúc dư luận vẫn chưa hạ nhiệt, Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục lên tiếng giải thích trên livestream với nguyên văn như sau: “Mọi người theo dõi vụ đấy cũng biết bao nhiêu phần trăm làm từ đường và đã lên thời sự cảnh báo. Mọi người trách là tại sao lôi người khác ra, thì mọi người phải hỏi tại sao đăng bài lại lôi tên người khác ra. Mọi người phải thật sự tỉnh táo, tôi chưa từng nhắc tên nhân vật, tôi không có nhắc ai. Tôi chỉ bình luận về việc nước ép thôi. Nếu tôi có trực tiếp nhắc tên ai đó, mọi người vào nói tôi thì tôi nghĩ mình quá vô duyên còn này là tôi không nhắc ai. Mọi người nghĩ đi, ai là người cố lên những bài đó".

Tuy nhiên, phần giải thích này tiếp tục khiến cộng đồng mạng tranh luận bởi cách diễn đạt được nhận xét là khá vòng vo và khó nắm bắt. Nhiều người cho rằng dù không nhắc đích danh cá nhân nào, nhưng cô nhắc đến kẹo Kera vẫn dễ khiến người nghe liên tưởng. Không ít cư dân mạng nhận định rằng Vũ Thúy Quỳnh và Thùy Tiên đều hoạt động trong cùng môi trường showbiz, có thể xem là những người đồng nghiệp. Do đó, cách nhắc đến một vấn đề nhạy cảm như vậy dễ khiến người nghe cảm thấy thiếu tinh tế. Một số ý kiến thậm chí còn thẳng thắn cho rằng phát ngôn này phần nào phản ánh cách xử lý tình huống chưa khéo léo, EQ thấp trong giao tiếp trước công chúng.

Bên cạnh đó, việc cô ẩn ý "mọi người nên tự hỏi ai là người đăng bài, ai là người lôi tên người khác ra" cũng khiến một bộ phận khán giả cảm thấy người đẹp đang đẩy vấn đề về phía cộng đồng mạng, hoặc người nào đó thay vì nhìn nhận từ chính phát ngôn ban đầu của mình khéo léo.

Điều này vô tình làm cuộc tranh luận trở nên căng thẳng hơn, thay vì giúp làm rõ câu chuyện. Ngoài ra, cách diễn đạt mang tính vòng vo, thiếu điểm nhấn rõ ràng cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng phần giải thích của Vũ Thúy Quỳnh khó hiểu và chưa thực sự giải quyết được trọng tâm tranh cãi. Thay vì làm dịu tình hình, phát ngôn này lại tiếp tục tạo thêm nhiều luồng bàn tán.

Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng giải thích nhưng vẫn vướng tranh cãi vòng vo, khó hiểu (ảnh: FBNV)

Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh sơ hở là gặp tranh cãi (ảnh: FBNV)

Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Ngoài ra, qua điều tra, sản phẩm chứa hàm lượng cao sorbitol - một chất tạo ngọt có tác dụng như thuốc xổ nhưng không ghi trên nhãn.

Liên quan đến vụ việc này, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt). Với các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đều bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".