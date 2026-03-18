Nguyên nhân khiến nhạc sĩ Minh Khang văng tục với tài xế Grab

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến Minh Khang và tài xế công nghệ đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh nam nhạc sĩ tranh cãi gay gắt, thậm chí có những lời lẽ thiếu kiềm chế nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Sau thời gian im lặng, ông xã Thuý Hạnh đã chính thức lên tiếng xin lỗi:

"Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình. Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng Grab. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống".

Nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng xin lỗi sau drama văng tục với tài xế công nghệ

Vào ngày 11/3, mạng xã hội bất ngờ lan truyền video một người đàn ông (có ngoại hình và giọng nói như nhạc sĩ Minh Khang) ngồi trên xe liên tục thể hiện thái độ bức xúc khi cho rằng tài xế không làm theo yêu cầu của mình. Không khí cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng khi người đàn ông có những lời lẽ khá nặng nề, thậm chí văng tục. Một số câu nói được ghi lại trong clip như: "Sao, m** muốn gì?", "T** đấm 10 thằng như mày rồi", hay "Đừng có mà tinh tướng…". Sau một hồi tranh cãi, người đàn ông này còn yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.

Trong bài viết lên tiếng, nhạc sĩ Minh Khang kể lại tình huống trong xe: "Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó".

Nhạc sĩ Minh Khang cho biết đã uống nhiều rượu bia dẫn đến việc không kiểm soát được lời nói khi giao tiếp với tài xế Grab

Về cách giải quyết vấn đề, nhạc sĩ Minh Khang cho biết: "Đây vốn là câu chuyện riêng giữa tôi và bạn tài xế trong một chuyến đi. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của tôi, bạn hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng, các nền tảng đều có cơ chế để bảo vệ tài xế trong những tình huống như vậy.

Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình đã được đăng công khai lên mạng xã hội với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của tôi ngay trong đêm xảy ra sự việc. Điều này khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân tôi và gia đình. Vì vậy tôi đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.

Nhạc sĩ Minh Khang mong muốn ồn ào sẽ được khép lại

Nhạc sĩ Minh Khang là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Nam ca sĩ từng gây chú ý khi xuất hiện trong Bố ơi, mình đi đâu thế?. Trong chương trình, nam nhạc sĩ xuất hiện với hình ảnh khá điềm đạm và hiền lành. Anh thường là người kiên nhẫn trò chuyện, dỗ dành con gái mỗi khi bé mè nheo hoặc mắc lỗi.

Nhạc sĩ Minh Khang kết hôn với nhiêu mẫu Thuý Hạnh vào năm 2006 và được xem là một trong những gia đình viên mãn của showbiz Việt. Sau hai thập kỷ chung sống, Minh Khang và Thúy Hạnh hiện có hai con gái. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình giản dị, những chuyến du lịch hoặc các hoạt động thể thao.