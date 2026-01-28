Một trong những cặp đôi gây nhiều tranh luận nhất showbiz thời gian gần đây chính là mối quan hệ giữa doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh. Ngay từ thời điểm xác nhận yêu đương, chuyện tình này đã đứng giữa làn sóng ý kiến trái chiều. Thế nhưng, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh không giấu giếm cuộc sống tình cảm. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng tải các clip đời thường với hình ảnh chăm sóc nhà cửa, vào bếp nấu ăn, bát đũa “có đôi có cặp” như một cách ngầm khẳng định đang tận hưởng hạnh phúc. Cả hai cũng thoải mái xuất hiện cùng nhau ở sân pickleball, không né tránh ánh nhìn của công chúng.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu gây tranh cãi mạnh hơn khi mới đây, Vũ Thúy Quỳnh đưa doanh nhân Đức Phạm vào một vlog quảng cáo sản phẩm. Dù nam doanh nhân không lộ mặt, chỉ xuất hiện qua giọng nói, nhưng với những chi tiết quen thuộc, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra danh tính. Động thái này còn được cho là ngầm xác nhận việc cả hai đang sống chung nhà.

Ngay lập tức, phần bình luận dưới clip trở nên sôi động. Không ít người mỉa mai cho rằng Vũ Thúy Quỳnh đang mang chuyện tình cảm "chiêu trò", thậm chí tận dụng thị phi cho mục đích thương mại. Trước làn sóng chỉ trích, Vũ Thúy Quỳnh đã lên tiếng đáp trả, thể hiện rõ quan điểm không né tránh và khẳng định quyền được chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình. Cô đáp: "Chị ơi, thị phi là như thế nào ạ. Em tranh vợ cướp chồng hay vi phạm pháp luật trái đạo đức không ạ?".

Vũ Thúy Quỳnh đáp trả căng thẳng khi bị mỉa mai (Ảnh: FBNV)

Từ đây, tranh luận trong cộng đồng mạng tiếp tục chia thành hai luồng. Một bên cho rằng doanh nhân Đức Phạm đã hoàn tất thủ tục ly hôn, việc cả hai công khai yêu đương là hoàn toàn hợp pháp và không có gì sai. Vũ Thúy Quỳnh cũng là người độc lập, có quyền lựa chọn cách thể hiện cuộc sống theo ý muốn.

Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh mối quan hệ này vẫn đang nhạy cảm và dễ gây tranh cãi, việc đưa hình ảnh người yêu, đặc biệt là gắn với hoạt động quảng cáo có thể là bước đi chưa thực sự khôn ngoan. Theo quan điểm này, nếu lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, tiết chế hơn, Vũ Thúy Quỳnh có thể tránh được những phản ứng tiêu cực và áp lực dư luận không cần thiết.

Nhất cử nhất động của Vũ Thúy Quỳnh dạo này đều bị soi (ảnh: FBNV)

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2. Còn Đức Phạm là thiếu gia giàu có, trước đó từng dính ồn ào hôn nhân với cựu người mẫu, chị đẹp Vbiz.

Vào tháng 11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải bức ảnh ôm Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em" khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ. Khi vướng phải những tranh cãi khi yêu Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh từng chia sẻ yêu nhau là duyên số, hiện tại cô đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Khi bị nhắc nhở đừng nên xen vào chuyện người khác thì cô cũng từng đáp trả: "Tất nhiên, không bao giờ xen vào chuyện mình biết là không nên".

Vũ Thúy Quỳnh liên tục đối diện với "sóng gió" gần đây (ảnh: FBNV)