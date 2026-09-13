Vũ Thúy Quỳnh sắm đồ chuẩn bị sinh con, hạnh phúc vì sắp có con với thiếu gia Đức Phạm

Mới đây, người đẹp Vũ Thúy Quỳnh đã chia sẻ về trải nghiệm đi mua sắm đồ chuẩn bị sinh con đầu lòng. Bạn gái thiếu gia Đức Phạm tiết lộ: "Có một em bé đang mang trong mình một em bé khác.

Dạo này quỳnh có cảm giác như cuộc sống đang bắt mình phải làm quen với quá nhiều vai trò cùng một lúc. Quỳnh bận rộn với lịch ra mắt brand riêng, vừa làm quen dần với vai trò làm mẹ".

Vũ Thúy Quỳnh đi sắm đồ chuẩn bị sinh con đầu lòng

Dù rất bận rộn, Vũ Thúy Quỳnh cho biết sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để chuẩn bị tốt cho hành trình làm mẹ sắp tới. Cô chia sẻ đã đi mua máy hút sữa, bình sữa cùng máy tiệt trùng kiêm đun sữa và lắc sữa luôn cho bé.

Chia sẻ của người đẹp sinh năm 1998 thu hút sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người khen ngợi cô xinh đẹp, nhuận sắc khi mang bầu và chúc cô sẽ "mẹ tròn con vuông".

"Chúc chị có 1 thai kì vui vẻ khỏe mạnh. Đừng để ý đến những lời nói xung quanh vì được làm mẹ đó là 1 điều thiêng liêng lắm rồi", một người dùng bình luận.

"Mẹ bầu xinh quá", một người khác viết.

Vũ Thúy Quỳnh công khai chuyện mang bầu nhân dịp sinh nhật 28 tuổi.

Sau khi công khai mang thai con đầu lòng với Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về chuyện có con trước hôn nhân.

Trước những bàn luận, người đẹp cho rằng đây là lựa chọn riêng của mình và khẳng định việc được đón con với người mình yêu là niềm hạnh phúc.

Vũ Thúy Quỳnh cho biết cô và bạn trai đến với nhau khi cả hai đều độc thân, vì vậy mối quan hệ không đi ngược các chuẩn mực pháp luật hay đạo đức.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm sắp đón con chung.

Người đẹp cũng khẳng định bản thân là người yêu thích trải nghiệm nhưng luôn ý thức về giới hạn. Với cô, mỗi lựa chọn đều cần mang lại giá trị tích cực và không đánh đổi bằng sự bình yên hay hạnh phúc cá nhân.

Ngày 27/8/2026, đúng dịp sinh nhật Vũ Thúy Quỳnh, doanh nhân Đức Phạm lần đầu công khai hình ảnh bạn gái mang thai trên trang cá nhân.

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, anh ôm từ phía sau và đặt tay lên bụng bầu của người đẹp, chính thức xác nhận cả hai đang chuẩn bị đón con chung.

Đức Phạm đồng thời bày tỏ mong muốn trở thành một người bố có trách nhiệm, luôn bảo vệ và chăm lo cho gia đình nhỏ. Trước khi đón tin vui, cặp đôi đã có khoảng một năm hẹn hò, quen nhau thông qua sở thích chơi game online và pickleball.

Việc nam doanh nhân chủ động công khai hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh mang thai được xem là dấu mốc cho thấy mối quan hệ của cả hai đang bước sang một giai đoạn mới, sau thời gian nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng.