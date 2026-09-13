1 ước mơ giản dị khiến Lisa phải bật khóc khi nghĩ tới, chuyện gì đây?

Vào sáng ngày 12/9, Lisa (BLACKPINK) đã tham gia công chiếu phim tài liệu về bản thân Always Lalisa tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. Bộ phim ghi lại hành trình sự nghiệp của Lisa, cũng như những câu chuyện đằng sau sân khấu cô lần đầu công khai trước công chúng.

Trong phim, em út BLACKPINK tiết lộ ước muốn được sống bình thường, được yêu đương, một ngày nào đó sẽ kết hôn và sinh con. Lisa không muốn người hâm mộ thất vọng chỉ vì cô muốn có đời sống tình cảm cá nhân sau ánh hào quang.

Nữ idol mong được bố dắt tay bước vào lễ đường trong đám cưới. Nhưng hiện tại, ông đang bị bệnh nên cô cảm thấy rất sợ hãi. Sức khỏe của bố hiện không tốt, và ước mơ được bố dắt tay vào lễ đường của Lisa chưa thể thực hiện được. Lisa đã bật khóc khi nghĩ đến viễn cảnh có thể bố sẽ không thể hiện diện trong ngày vui của mình. Phân cảnh xúc động này đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

Lisa tỏa sáng trong sự kiện công chiếu phim tài liệu Always Lalisa tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. Ảnh: X

Cô mong muốn kết hôn, sinh con, được bố dắt tay bước vào lễ đường trong đám cưới. Ảnh: X

Nhưng hiện tại, sức khỏe ông đang không tốt. Lisa đã bật khóc khi nghĩ đến viễn cảnh có thể bố sẽ không thể hiện diện trong ngày vui của mình. Ảnh: X

Nữ idol sinh năm 1997 cũng nói về việc trở thành ngôi sao Kpop bị gò bó như thế nào. Từ năm 14 tuổi, Lisa đã sang Hàn Quốc thực tập tại YG Entertainment. Cô phải xin phép khi muốn đi bất cứ đâu, không được đến hộp đêm, gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch. Đến tận năm 25 tuổi, Lisa mới lần đầu được đi hộp đêm.

Chuyện tình cảm càng là từ khóa cấm kỵ của các idol Kpop. Trong văn hóa Kpop, việc hẹn hò bị hạn chế bởi nếu bị phát hiện, độ nổi tiếng của nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng. Cô xác nhận từng hẹn hò vài lần nhưng đều phải giữ kín. Lý do là bởi cô không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của BLACKPINK.

Trong phim, Lisa xác nhận từng hẹn hò vài lần nhưng đều phải giữ kín, bởi cô không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của BLACKPINK. Ảnh: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Met Gala, Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria's Secret Fashion Show, lễ khai mạc World Cup 2026...

Ở tuổi 29, Lisa có sự nghiệp thành công, là ngôi sao toàn cầu. Ảnh: Getty Images



