Vũ Thuý Quỳnh không được yên sau khi hẹn hò Đức Phạm

Kể từ sau khi chính thức công khai mối quan hệ với Đức Phạm, nhất cử nhất động của Vũ Thuý Quỳnh đều trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không chỉ chuyện tình cảm, ngay cả những bài đăng đời thường hay các clip ngắn của cô cũng thường xuyên bị cư dân mạng “soi” từng chi tiết nhỏ. Thời gian gần đây, netizen liên tục lan truyền nghi vấn mối quan hệ giữa Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm đang gặp trục trặc. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai ít tương tác công khai hơn trước, trong khi Đức Phạm cũng bị cho là có thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với bạn gái trong một vài lần xuất hiện chung.

Trên nhiều diễn đàn, không ít cư dân mạng còn đặt nghi vấn cặp đôi đã “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, trước những đồn đoán này, Vũ Thuý Quỳnh từng trực tiếp phản hồi và khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường, không hề xảy ra căng thẳng hay giận hờn như lời đồn trên mạng xã hội. Giữa lúc tin đồn chia tay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mới đây Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục gây chú ý khi đăng tải clip cập nhật cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Dù nội dung video khá đơn giản, nhưng điều khiến cư dân mạng bàn tán lại nằm ở khung cảnh phía sau.

Vũ Thuý Quỳnh cập nhật MXH giữa ồn ào nghi chia tay

Cụ thể, nhiều người nhanh chóng nhận ra trong góc quay xuất hiện khu vực tủ đồ với khá nhiều trang phục nam giới. Từ chi tiết này, netizen cho rằng Vũ Thuý Quỳnh đang ngầm chứng minh cô vẫn sống chung và ở cạnh Đức Phạm giữa thời điểm liên tục bị đồn chia tay. Một số bình luận còn mỉa mai nữ người mẫu cố tình lựa chọn góc quay có hint để tăng độ thuyết phục cho chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trước những ý kiến này, Vũ Thuý Quỳnh nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng cô chỉ đơn giản quay ở góc bản thân thấy đẹp chứ không hề có dụng ý sâu xa như cư dân mạng suy diễn.

Dẫu vậy, câu chuyện vẫn tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người cho rằng kể từ khi công khai yêu Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh gần như chưa từng có khoảng thời gian yên ổn trước những bàn tán từ cư dân mạng. Từ chuyện tương tác, biểu cảm cho tới những chi tiết nhỏ trong video đời thường đều có thể trở thành chủ đề gây tranh luận. Không ít netizen cũng nhận xét chuyện tình cảm của người nổi tiếng hiện nay đang bị soi xét quá mức. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách đăng bài hay xuất hiện cùng nhau cũng dễ dàng kéo theo hàng loạt đồn đoán tiêu cực trên mạng xã hội.

Cô đáp trả những ý kiến cho rằng cố tình chứng tỏ vẫn sống chung nhà Đức Phạm

Chuyện tình của Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2. Còn Đức Phạm là thiếu gia giàu có, trước đó từng dính ồn ào hôn nhân với cựu người mẫu, chị đẹp Vbiz.

Vào tháng 11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải bức ảnh ôm Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em" khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ. Về cơ duyên quen biết Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ: "Quỳnh ngày xưa là người nghiện chơi game L.Q đó mọi người. Xong ông (Đức Phạm - PV) thấy mình chơi cũng hỏi. Ông giới thiệu 1 game khác của ông cho mình chơi thử. Bắt đầu là từ game đó mọi người, không phải pickleball đâu".

Chuyện tình của cả hai vướng phải nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng

Khi vướng phải những tranh cãi khi yêu Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh từng chia sẻ yêu nhau là duyên số, hiện tại cô đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Khi bị nhắc nhở đừng nên xen vào chuyện người khác thì cô cũng từng đáp trả: "Tất nhiên, không bao giờ xen vào chuyện mình biết là không nên".

Trước những ý kiến so sánh với Diệp Lâm Anh - vợ cũ Đức Phạm thì Vũ Thuý Quỳnh cũng thẳng thắn: "Đừng nhắc những người không liên quan tới trang của mình bạn ơi. Mình không thích và cũng không có nhu cầu gắn với tên ai hết ạ. Nên coi clip của mình hoan hỉ vui vẻ, đẹp xấu gì cũng được nhưng đừng nhắc tên người không liên quan".

Vũ Thuý Quỳnh liên tục phải lên tiếng đáp trả

Ảnh: FBNV