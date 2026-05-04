Đã rõ chuyện Vũ Thuý Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm chia tay

Những ngày qua, nghi vấn rạn nứt giữa Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và bạn trai thiếu gia Đức Phạm bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ loạt động thái được cho là đầy tâm trạng của nàng hậu, khiến nhiều người cho rằng chuyện tình này đã đi đến hồi kết.

Giữa nghi vấn tình cảm, Vũ Thuý Quỳnh mới đây đã có phản hồi trực tiếp, khiến dân tình lập tức "quay xe". Cụ thể, dưới một video từng gây xôn xao vì bị cho là hint chia tay, nàng hậu bất ngờ để lại bình luận. Khi có tài khoản hỏi thẳng: "Hết giận nhau rồi hả chị?", Vũ Thuý Quỳnh đáp lại ngắn gọn nhưng đủ gây chú ý: "Có giận đâu mà hết em". Câu trả lời này nhanh chóng được lan truyền, trở thành chi tiết quan trọng giúp làm rõ thực hư mối quan hệ.

Cách đây ít ngày, Thuý Quỳnh liên tục đăng tải các video, story sử dụng những ca khúc mang màu sắc buồn bã, tâm trạng, xoay quanh chủ đề tình yêu tan vỡ hoặc những mối quan hệ không trọn vẹn. Những chi tiết này nhanh chóng lọt vào "kính hiển vi" của cư dân mạng, làm dấy lên nghi vấn chuyện tình cảm giữa cô và Đức Phạm đang gặp trục trặc.

Dưới các bài đăng của nàng hậu, không khó để bắt gặp hàng loạt bình luận hỏi thẳng về tình trạng mối quan hệ. Nhiều người cho rằng việc lựa chọn nội dung âm nhạc thường phản ánh phần nào cảm xúc cá nhân, từ đó suy đoán rằng Thuý Quỳnh đang trải qua giai đoạn không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng những suy luận này vẫn còn khá cảm tính. Tính đến hiện tại, Thuý Quỳnh chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn chia tay. Trong khi đó, phía Đức Phạm vẫn giữ nguyên những hình ảnh công khai bạn gái từ thời điểm tháng 11/2025 trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, trên TikTok của Thuý Quỳnh, các video có sự xuất hiện của Đức Phạm vẫn còn được giữ lại, không có dấu hiệu xoá hay ẩn đi. Và động thái mới đây của Thuý Quỳnh đã làm sáng tỏ nghi vấn rầm rộ.

Chuyện tình của Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm

Hồi cuối tháng 9/2025, Thuý Quỳnh và Đức Phạm bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt.

Sau đó nửa tháng, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm cùng xuất hiện tại sự kiện. Cả hai được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế, chỉ cách nhau đúng 1 chỗ. Điều đáng bàn là chiếc ghế mà Vũ Thuý Quỳnh ngồi lại dán tên của doanh nhân Đức Phạm.

Sau khi chương trình kết thúc, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm tiếp tục bị bắt ra về cùng nhau. Team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau. Chưa hết, trong một sự kiện, netizen phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ của một thương hiệu, cùng thiết kế nhưng khác phiên bản - một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ.

Đến tháng 11/2025, doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Thuý Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Cho đến dịp đầu năm Bính Ngọ, Vũ Thuý Quỳnh chính thức công khai mối quan hệ.

Trên trang cá nhân, Vũ Thuý Quỳnh đăng tải loạt khoảnh khắc thân mật cùng Đức Phạm trong chuyến du lịch biển. Trong ảnh, nàng hậu diện trang phục năng động, khoe vóc dáng thon gọn. Đức Phạm cũng xuất hiện giản dị, thoải mái tương tác và dành cử chỉ gần gũi cho bạn gái.

Vũ Thuý Quỳnh dành lời lẽ ngọt ngào để nói về tình cảm hiện tại: "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Thôi thì cả nước biết rồi, thì hôm nay ngày cuối năm, không mong gì hơn: Chúng ta mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an".

Những lần Vũ Thuý Quỳnh đáp trả

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, mọi động thái của Thuý Quỳnh và Đức Phạm luôn nhận nhiều sự chú ý. Bên cạnh những lời chúc mừng thì cả hai không tránh khỏi những soi mói. Cách đây không lâu, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm không ít lần vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Cụ thể trong một clip ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng dùng bữa từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong clip, cặp đôi bị cho là khá lạnh nhạt khi gần như không trò chuyện, đặc biệt Đức Phạm còn liên tục nhìn vào điện thoại.

Dưới phần bình luận, một cư dân mạng góp ý: "Giá như trong lúc ăn cơm anh để ý đến chị, tương tác với nhau trong bữa ăn thay vì xem điện thoại thì sẽ tuyệt hơn nữa chị ạ". Trước ý kiến này, Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng cả hai chỉ tranh thủ ăn uống giữa lịch trình bận rộn.

Hồi tháng 4/2026, Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi vướng nghi vấn mang thai. Nguyên nhân xuất phát từ loạt hình ảnh cô diện váy rộng, kết hợp với một số hành động lạ như liên tục xoa bụng. Trước những đồn đoán lan rộng, người đẹp 9x đã nhanh chóng lên tiếng. Dưới phần bình luận, khi bị hỏi thẳng về chuyện đang mang thai: "Có oe oe rồi à?", Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn phản hồi là do bản thân đau bụng: "Có tào tháo rượt á".

