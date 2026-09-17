Vũ Thúy Quỳnh vừa đăng loạt ảnh mới trên trang cá nhân, khoe trọn bụng bầu trong một thiết kế váy hai dây màu nude ôm sát cơ thể. Người đẹp kết hợp cùng áo khoác voan đen dáng rộng, mang túi tote màu kem và giữ kiểu tóc tết lệch quen thuộc. Trong những khung hình được chia sẻ, cô liên tục đặt tay lên bụng, nở nụ cười tươi và tạo dáng khá thoải mái.

Khác với nhiều mẹ bầu thường ưu tiên những thiết kế rộng để che vóc dáng, Vũ Thúy Quỳnh vẫn chọn kiểu váy ôm, để lộ rõ đường cong cơ thể và vòng hai đang lớn dần. Cách diện đồ này giúp cô giữ được phong cách nữ tính vốn có, đồng thời khiến bộ ảnh mang cảm giác khá tự nhiên, gần gũi.

Nguồn: Vũ Thúy Quỳnh

Đây cũng không phải lần đầu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 chủ động khoe bụng bầu. Cuối tháng 8, sau thời gian dài vướng tin đồn mang thai, Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm chính thức công khai tin vui. Trong những hình ảnh được bạn trai chia sẻ, người đẹp xuất hiện với vòng hai lớn rõ rệt, còn Đức Phạm nhắc tới trách nhiệm trở thành điểm tựa để bảo vệ con của mình.

Trước đó, ngày 30/8, Vũ Thúy Quỳnh cũng từng đăng một bộ ảnh diện váy hai dây, đặt tay lên bụng và viết: "Mây cười với gió còn em cười với đời". Đây là một trong những lần hiếm hoi cô thoải mái chia sẻ hình ảnh trong thai kỳ sau nhiều tháng giữ kín chuyện riêng tư.

Nguồn: Vũ Thúy Quỳnh

Ở bộ ảnh mới, điều nhận được nhiều sự chú ý lại là diện mạo của mẹ bầu. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen cô xinh đẹp và có vẻ ngoài nhẹ nhàng hơn khi mang thai. Một người viết: "Bầu mà trong trẻo nhìn phúc hậu quá luôn nha", trong khi những bình luận khác nhận xét cô "xinh lắm", "bầu khác mỗi cái bụng thôi" và dành nhiều lời chúc cho hành trình sắp làm mẹ.

Đáng chú ý, một số người còn đặc biệt thích cách Vũ Thúy Quỳnh vẫn giữ được sự thoải mái trong việc lựa chọn trang phục. Chiếc váy màu nude có chất liệu ôm sát, tôn rõ bụng bầu nhưng không khiến tổng thể trở nên cầu kỳ. Bên ngoài, cô khoác thêm áo đen mỏng, vừa tạo độ mềm mại vừa giúp bộ trang phục cân bằng hơn.

Phong cách này khá gần với những lựa chọn trước đó của người đẹp trong thai kỳ. Ngay từ những bộ ảnh đầu tiên công khai tin vui, cô đã không cố che giấu vòng hai mà chủ động chọn những thiết kế tôn dáng, từ váy hai dây đến những bộ đồ đồng điệu khi chụp ảnh cùng Đức Phạm.

Sau thời gian dài phải đối diện với những đồn đoán về chuyện mang thai, Vũ Thúy Quỳnh hiện thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh đời thường. Từ việc chỉ xuất hiện với những góc chụp khéo léo, cô chuyển sang trực tiếp khoe bụng bầu và ghi lại những thay đổi của cơ thể trong giai đoạn chuẩn bị đón con đầu lòng.

Và có lẽ chính sự tự tin ấy khiến những hình ảnh mới nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không cần trang phục quá cầu kỳ, Vũ Thúy Quỳnh vẫn thu hút sự chú ý bằng nụ cười rạng rỡ, bụng bầu khỏe khoắn và một phong cách thời trang khá thoải mái trong những tháng đầu tiên của hành trình làm mẹ.