Hậu trường Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội sau một bài đăng của Đông Hùng.

Nguồn cơn trước khi ồn ào nổ ra là sau kết quả Vote các tiết mục trong tập 11, Liên Minh Nguyên Tố Mỹ Mãn chiến thắng và được "lạm quyền" cầm page ATVNCG trong 5 tiếng. Hàng loạt thông báo "quay xe" chấn động được các admin bất đắc dĩ đăng tải, từ việc Anh Tài OSAD mua lại công ty đến K.O xin rút khỏi chương trình vì bất bình lộ kết quả sớm. Page liên tục đăng tải các bài viết phong chuẩn "visual quốc tế" cho Toki Thành Thỏ, công khai giá booking của Hà An Huy, hay hé lộ dự án phim ngôn tình 365 tập của Thuận Nguyễn, BB Trần và Mew Amazing. Và sau cùng là bài đăng cảm ơn của Đông Hùng, và từ đây drama bắt đầu lan ra.

Ban đầu, nam ca sĩ chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới những người đứng phía sau sân khấu, những nhân sự ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng góp phần tạo nên các tiết mục. Tuy nhiên, sau bài viết này, một số bình luận và chia sẻ của dancer, biên đạo, stylist trên Threads đã khiến câu chuyện đi theo hướng khác.

Chỉ từ một bài cảm ơn, Threads bất ngờ dậy sóng vì chuyện “shout out”

Theo những bài đăng đang được chia sẻ, một số tài khoản được cho là thành viên của ê-kíp hậu trường bày tỏ cảm giác công sức của họ chưa được ghi nhận tương xứng. Tranh luận tập trung vào chuyện “shout out”, tức việc nghệ sĩ hoặc chương trình nhắc tên, gửi lời cảm ơn tới những người đã tham gia hỗ trợ phía sau một tiết mục. Chỉ trong vài giờ, hàng loạt từ khóa hot thịnh hành trên MXH Threads.





Những chia sẻ này sau đó được một bộ phận khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ chương trình, phát hiện và đưa lên các nền tảng mạng xã hội. Từ câu chuyện ghi nhận công sức, tranh luận nhanh chóng chuyển sang việc một số thành viên hậu trường bị cho là có thái độ không phù hợp khi bày tỏ sự không hài lòng.

Một số bài đăng trên Threads đặt câu hỏi vì sao các dancer, biên đạo hay stylist không trực tiếp trao đổi với ê-kíp mà lại thể hiện sự bức xúc trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng lẫn "Gai con" lên tiếng bênh vực Đông Hùng vì chỉ là một bài cảm ơn rất cảm động, đầy ý nghĩa lại bị "sấy hội đồng" trên Threads và cảm thấy Đông Hùng đang bị bắt nạt.

Ngược lại, phía những người làm hậu trường cũng có quan điểm rằng công sức của họ xứng đáng được ghi nhận và lời cảm ơn không chỉ là một chi tiết hình thức.

Đông Hùng lên tiếng lần hai, nói rõ điều anh thực sự muốn gửi gắm

Giữa lúc tranh luận đang lan rộng, Đông Hùng tiếp tục đăng một bài viết dài để giải thích.

Nam ca sĩ cho biết anh nghĩ có “một chút hiểu lầm” khi từ sáng đã nhận được phản hồi rằng mình “shout out thiếu các thành viên tại phim trường”. Đông Hùng khẳng định điều anh muốn làm từ đầu chương trình tới giờ là được nói về mọi người, nói về công sức của mọi người và mong ai cũng được ghi nhận.

Anh viết rằng nếu có cơ hội làm một điều gì đó “ồn ào”, anh sẽ dành cơ hội ấy cho những người ở “góc khuất nhất” - những người hiếm khi xuất hiện trên sân khấu, trên credit hay truyền thông, thậm chí có thể không có trang cá nhân để khán giả biết tới. Theo Đông Hùng, họ vẫn âm thầm đồng hành với nghệ sĩ trong suốt một hành trình.

Đông Hùng cũng trực tiếp đề cập tới những người đang được cộng đồng mạng nhắc tới trong cuộc tranh luận. Anh cho rằng những anh chị em làm việc phía sau không nhất thiết phải tìm phần ghi nhận của mình trong những bài viết về các nghệ sĩ, bởi sau mỗi phần biểu diễn, ê-kíp vẫn nêu đích danh và gửi lời cảm ơn tới họ trước tiên.

Nam ca sĩ nhấn mạnh rằng công sức, sản phẩm và tài năng của những người phía sau đã hiện hữu ngay trên sân khấu để khán giả nhìn thấy. Anh cho rằng nếu không có họ thì sẽ không có những phần biểu diễn như vậy.

Đặc biệt, Đông Hùng giải thích rõ hơn về bài “shout out” trên trang Anh trai vượt ngàn chông gai. Theo anh, mục đích là muốn “dành ánh sáng” cho những tập thể đứng trong bóng tối để họ và các cộng sự trên sân khấu có cơ hội tỏa sáng.

“Lời cảm ơn có viết hay nói cũng không thể trọn nghĩa trọn tình”, Đông Hùng viết, đồng thời nhấn mạnh rằng các nghệ sĩ không thể làm được chương trình nếu thiếu sự hỗ trợ của hàng trăm con người phía sau ánh đèn.

Bài viết thứ hai của Đông Hùng phần nào cho thấy nam ca sĩ không phủ nhận đóng góp của các dancer, biên đạo hay stylist. Ngược lại, anh muốn giải thích rằng cách mình thực hiện bài đăng ban đầu không nhằm bỏ quên bất kỳ vị trí nào.

Tuy nhiên, tranh luận trên mạng xã hội vẫn tiếp tục. Một số tài khoản cho rằng nếu các thành viên hậu trường cảm thấy chưa được ghi nhận, việc bày tỏ quan điểm là điều có thể hiểu được. Trong khi đó, đa phần các “Gai con” lại không đồng tình với cách một số người thể hiện sự không hài lòng, đặc biệt khi những chia sẻ này được đăng công khai trên Threads rồi nhanh chóng được lan truyền sang các nền tảng khác.

Trong số những cái tên được nhắc tới nhiều nhất là dancer, biên đạo Kim Anh. Kim Anh không phải một nhân sự xa lạ với chương trình khi cô đảm nhận vai trò biên đạo và tham gia hỗ trợ nhiều tiết mục. Thông tin credit của các tiết mục Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cũng ghi nhận Kim Anh ở vị trí biên đạo; cô từng tham gia biên đạo cho “Xa” và “Lý Ngựa Ô Huế”.

Sau khi những phát ngôn và bình luận liên quan tới chuyện ghi nhận ê-kíp được chia sẻ lại, Kim Anh trở thành một trong những nhân vật bị cộng đồng mạng nhắc tới và tranh luận nhiều nhất. Một số tài khoản còn kêu gọi cô cùng các thành viên liên quan làm rõ câu chuyện, trong khi những người khác cho rằng không nên biến vấn đề credit hậu trường thành cuộc công kích cá nhân.

Điểm đáng chú ý là tranh luận lần này không chỉ xoay quanh một cá nhân. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy có nhiều vị trí cùng được nhắc tới, từ dancer, biên đạo tới stylist. Một số người đặt vấn đề về cách chương trình và nghệ sĩ ghi nhận ê-kíp, trong khi phía khán giả lại tranh luận về cách những người trong cuộc phản hồi khi cảm thấy chưa được nhắc tên.

Trần Đạt nói lời xin lỗi, Kim Anh liên tục bị gọi tên trong tranh luận

Một diễn biến khác khiến câu chuyện tiếp tục nóng lên là bài xin lỗi của stylist Trần Đạt. Sau khi tranh luận lan rộng, Trần Đạt đăng bài gửi lời xin lỗi Đông Hùng nếu câu chuyện vô tình khiến nam ca sĩ bị đặt vào một cuộc tranh luận không đáng có. Anh đồng thời xin lỗi các “Anh tài”, các anh chị em trong ê-kíp và những người đã yêu thương, bảo vệ, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua.

Việc Trần Đạt chủ động xin lỗi khiến cuộc tranh luận có thêm một diễn biến mới. Từ một câu chuyện xoay quanh việc ai được cảm ơn, vấn đề chuyển thành cuộc bàn luận lớn hơn về cách những người làm việc phía sau sân khấu nên được ghi nhận và cách các thành viên trong cùng một ê-kíp giải quyết bất đồng khi có khúc mắc.

Thực tế, một tiết mục của Anh trai vượt ngàn chông gai là sản phẩm của rất nhiều vị trí. Ngoài nghệ sĩ đứng trên sân khấu còn có biên đạo, dancer, stylist, đạo diễn sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang điểm, quay phim, hậu kỳ và nhiều nhân sự khác. Với một chương trình đặt nặng yếu tố trình diễn, đóng góp của nhóm hậu trường đặc biệt lớn. Các thông tin credit của chương trình cũng cho thấy nhiều biên đạo và nhân sự sáng tạo tham gia xuyên suốt các tiết mục.

Chính vì vậy, chuyện “được nhắc tên” tưởng như nhỏ nhưng lại dễ chạm tới cảm xúc của những người làm nghề. Với nghệ sĩ, một lời cảm ơn có thể là cách thể hiện sự trân trọng. Với người làm hậu trường, việc được ghi credit hoặc được gọi đúng tên cũng có ý nghĩa nhất định đối với công việc và dấu ấn nghề nghiệp của họ.

Ở chiều ngược lại, khi những tâm tư ấy được đưa lên mạng xã hội, chúng rất dễ vượt khỏi phạm vi một cuộc trao đổi nội bộ. Một bình luận có thể được chụp lại, lan truyền, rồi được đặt vào một ngữ cảnh rộng hơn ban đầu. Đó cũng là lý do tranh luận lần này nhanh chóng thu hút sự tham gia của cộng đồng người hâm mộ.

Đông Hùng hiện đã lên tiếng giải thích rằng mục đích ban đầu của anh là muốn ánh sáng sân khấu được dành cho cả những người đứng phía sau. Trần Đạt sau đó công khai xin lỗi. Trong khi đó, những tranh luận xoay quanh các dancer, biên đạo và stylist, đặc biệt là Kim Anh, vẫn đang được cộng đồng mạng tiếp tục bàn luận.