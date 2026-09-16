NÓNG: Trường Giang rút khỏi chương trình " 2 Ngày 1 Đêm"

Mới đây, Trường Giang gửi thông báo tới khán giả, cho biết anh xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của "2 Ngày 1 Đêm". Anh viết: "Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của '2 Ngày 1 Đêm'.

Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm". Cuối thư, nam nghệ sĩ cảm ơn tình cảm của khán giả và mong mọi người tiếp tục yêu thương, đồng hành cùng chương trình.

Thông báo ngắn gọn này không nói rõ thời gian vắng mặt kéo dài bao lâu, cũng không đề cập việc anh có quay lại ở các chặng sau hay không. Tuy nhiên, việc Trường Giang tạm rời khỏi đợt ghi hình được xem là động thái tiếp theo sau làn sóng tranh cãi dữ dội nhắm vào anh suốt gần hai tuần qua.

Tối 14/9, Trường Giang lần đầu lên tiếng trên fanpage cá nhân sau hơn 10 ngày im lặng. Trong bài viết, anh thừa nhận có lúc bản thân "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn", đồng thời xin lỗi những người từng bị tổn thương vì mình và những khán giả đã phải bận lòng.

Cùng thời điểm, nam diễn viên cũng chính thức thông báo trên truyền thông, lần đầu nhìn lại thẳng thắn các sai lầm trong hơn 20 năm làm nghề.

Dù vậy, lời xin lỗi chưa làm dịu dư luận. Nguồn cơn ồn ào bắt đầu khi hàng loạt video cũ bị cư dân mạng đào lại, trong đó Trường Giang có những cử chỉ bị cho là không phù hợp với nhiều đồng nghiệp. Đây được đánh giá là làn sóng "đào mộ" quá khứ lớn nhất trong sự nghiệp của nam danh hài.

"2 Ngày 1 Đêm" mùa 5 lên sóng HTV7 từ tối 30/8 với dàn cast giữ nguyên gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Mùa mới thay đổi format khi sáu thành viên cùng lập "công ty du lịch", mỗi người giữ một vị trí giám đốc. Ngay tập mở màn, Trường Giang được giao nhiệm vụ đặc biệt giữ kín đến cuối tập. Việc vắng "anh cả" ở đợt ghi hình tới vì thế được dự đoán sẽ tạo xáo trộn không nhỏ cho mạch nội dung của chương trình.

Trường Giang sinh năm 1983 tại Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai Mười Khó trong liveshow "Bước chân miền Trung" năm 2011. Anh tham gia nhiều gameshow, sân khấu hài và phim điện ảnh như "49 ngày", "Taxi em tên gì?", "Siêu sao siêu ngố". Năm 2026, anh lần đầu làm đạo diễn với phim Tết "Nhà ba tôi một phòng".

Trường Giang kết hôn với diễn viên Nhã Phương năm 2018, cặp đôi có một con gái và một con trai.