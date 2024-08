Trưa 26/8, liên quan đến vụ việc thang máy chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội gặp sự cố, ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh (chủ đầu tư dự án) cho biết, chưa có báo cáo từ cấp dưới, tuy nhiên khi nắm được thông tin sẽ yêu cầu các đơn vị báo cáo đồng thời tập trung khắc phục sự việc.

Ông Thản nói: "Đây là sự việc không ai mong muốn nên các đơn vị đang tập trung khắc phục, thăm hỏi tình hình sức khoẻ và động viên cư dân gặp sự cố và chủ đầu tư sẽ tập trung khắc phục".

Đơn phản ánh của cư dân về tình trạng thang máy trong thời gian qua

Được biết, mới đây (ngày 16/8), đại diện các tổ dân phố thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm đã gửi đơn đề nghị Tập đoàn Mường Thanh, Ban quản lý dịch vụ nhà ở Linh Đàm giải quyết những bức xúc của cư dân về vấn đề vận hành thang máy.

Theo phản ánh, hai tháng gần đây, đặc biệt từ khi Công ty Mesco bàn giao cho Công ty TNHH thang máy DHE, thường xuyên xảy ra hiện tượng thang máy hỏng hóc không sửa chữa kịp thời hoặc có thợ đến sửa chữa vẫn không khắc phục được.

“Hệ thống thang máy phải dừng hoạt động dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của cư dân, nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hành của các cháu và giờ đi làm của cư dân khiến cư dân bức xúc. Các sự cố thường gặp như thang máy rơi tự do nhiều tầng, treo thang lơ lửng giữa 2 tầng, cửa thang không đóng lại được hoặc đóng không kín các tầng, lỗi nhóm thang... Có những toà hỏng 3 thang giờ cao điểm...", đơn của người dân kiến nghị.

Đại diện tổ dân phố cho biết thêm, đơn vị cũng ý kiến rất nhiều với đại diện chi nhánh Mường Thanh nhưng cũng chỉ nhận được trả lời "để kiểm tra lại" hoặc "bà con thông cảm".

"Có thời điểm thang bị hiện tượng rơi tự do đã được đóng 2 ngày và các thang khác cũng có hiện tượng hỏng. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và an toàn của cư dân. Tổ dân phố tha thiết UBND vào cuộc kiểm tra xem nhà thầu thang máy có đủ chức năng làm bảo hành, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn cho cư dân", theo nội dung phản ánh..

Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở HH Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) chủ đầu tư.

Trước đó, sáng ngày 26/8, nhiều người dân sống tại chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội hoảng hồn khi chứng kiến thang máy số 13 gặp sự cố, kéo lên các tầng trên dù chưa đóng hết cửa.

Cụ thể, vào khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, thang máy trên bất ngờ gặp sự cố. Lúc này một người đàn ông bước chân vào được nửa người thì thang máy đột ngột kéo lên khi chưa đóng hết cửa.

Trước tình huống bất ngờ trên, người đàn ông vội rút chân ra ngoài nên may mắn thoát nạn trong gang tấc. Thời điểm trên trong thang máy có khoảng 10 người, nam thanh niên trong thang cố gắng kéo cửa nhưng bất thành. Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Hoàng Liệt, cho biết, rất may vụ việc không ai bị thương tuy nhiên, các toà chung cư tại HH Linh Đàm đã cảnh báo cư dân trong các hội nhóm.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, đã nắm được sự việc. Hiện công an và cán bộ phường đang làm việc, xử lý.