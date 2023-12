Vụ thảm án ở Cà Mau: Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 8

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 13h30 ngày 4/12, chị P.T.V. (con gái út ông P.V.S.) từ thành phố Cà Mau về nhà tại ấp Láng Cùng, phát hiện cha, mẹ cùng chị ruột tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra, tiến hành truy bắt đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng và bắt giữ Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Cây Trâm (xã Định Bình, thành phố Cà Mau). Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận do mâu thuẫn nên ra tay giết vợ là chị P.L.K. và cha mẹ vợ, sau đó lấy đi nhiều tiền mặt để tiêu xài cá nhân.