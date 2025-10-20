Ngày 20-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau.

Công an phối hợp các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ thảm án

Cụ thể, lực lượng chức năng đã di lý Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình) đến hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm hiện trường vụ án.

Trước đó, theo camera nhà nạn nhân ghi lại, hơn 18 giờ ngày 2-10, Tùng đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Tùng khi bị bắt giữ

Ít phút sau đó, nam thanh niên này cầm trên tay một vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (2014) bị bắn tử vong.

Gây án xong, Tùng bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường chừng 7 km. Đến sáng 3-10, đối tượng đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn và bị bắt sau đó.