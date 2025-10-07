Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Tùng để làm rõ vụ án.

Đối tượng Tùng lúc bị bắt giữ

Về khẩu súng gây án, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết khẩu súng trên thuộc loại vũ khí quân dụng, tuy nhiên nguồn gốc khẩu súng vẫn đang được làm rõ. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng cho rằng thông tin nghi phạm hoang tưởng, gây án khi thực hiện nhiệm vụ trong game là chưa được kiểm chứng.

"Qua làm việc với đối tượng, chúng tôi nhận thấy người này có tình trạng sức khỏe bình thường, khai báo rất rõ ràng. Chúng tôi cũng sẽ có những hoạt động điều tra tình trạng sức khỏe của đối tượng" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải nói.

Sau khi bắn chết 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau vào tối 2-10, Tùng đã bỏ trốn và bị bắt giữ sau 56 giờ gây án.

Ban đầu, Tùng ngoan cố không thừa nhận việc sát hại 3 nạn nhân. Tuy nhiên, kiểm tra cơ thể Tùng, cảnh sát nhận thấy Tùng bị trầy xước nhiều vết tại chân.

Kiểm tra trong nhà, cảnh sát phát hiện Tùng có nhiều vật dụng như đôi giày dính đất đỏ có nhiều điểm trùng khớp với các vật dụng thu được ở gần hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Đồng thời, một tài xế xe ôm cũng xác nhận Tùng là người thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Bình, Đồng Nai.

CLIP Lê Sỹ Tùng cùng tang vật vụ án

Đôi giày dính đất đỏ "tố" Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án quyết liệt đấu tranh làm rõ điểm đến, điểm rời đi và hướng trốn thoát của Tùng.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Sỹ Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ vật chứng của vụ án gồm một khẩu súng, 550 viên đạn, hơn 50 triệu đồng do Tùng cướp được cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo camera nhà nạn nhân ghi lại, hơn 18 giờ ngày 2-10, Tùng đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

ít phút sau đó, nam thanh niên này cầm trên tay một vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (2014) bị bắn tử vong.

Gây án xong, Tùng bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường chừng 7 km. Đến sáng 3-10, đối tượng đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn.