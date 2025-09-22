Ngày 22/9, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết liên ngành Công an - Viện KSND - TAND tỉnh đã họp, thống nhất xác định vụ thảm án xảy ra ở phường Thành Nhất thuộc tỉnh này là vụ án trọng điểm.

Liên ngành tố tụng cần tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Tam, tỉnh Đắk Lắk). Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Thuận để điều tra về các tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận.

Theo điều tra, rạng sáng 13/9, Thuận mang theo búa và dao đến nhà chị Nguyễn Thị Như H. (33 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) rồi ra tay sát hại 3 người trong gia đình. Thuận cũng gây thương tích nặng cho cháu T.T.P. (12 tuổi, con riêng chị H.).

Thuận khai sau khi gây án đã sử dụng ma túy ngay trong nhà các nạn nhân. Sau đó, Thuận vào phòng ngủ bà D., lục túi xách lấy 7 triệu đồng. Tiếp đó, Thuận xuống bếp lấy dao rồi trèo qua hàng rào phía sau, men theo con suối nhỏ để trốn thoát.

Trên đường bỏ trốn, Thuận lẻn vào một hộ dân gần đó lấy trộm quần áo thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.

Đến 6h30 ngày 13/9, Thuận đi đến khu vực đường Đinh Núp (phường Tân Lập, Đắk Lắk) phát hiện chị L.C. (46 tuổi, trú phường Tân Lập) đi xe máy nên dùng dao khống chế, uy hiếp cướp xe. Thuận cũng lấy túi xách của chị này chứa 2 điện thoại iPhone và 1 triệu đồng.

Tiếp đó, Thuận chạy đến khu vực hẻm đường 19-5. Quá trình di chuyển, Thuận vứt bỏ túi xách và 2 điện thoại để tránh bị lần ra dấu vết. Đến 8h30 sáng cùng ngày, công an đã bắt giữ Thuận.

Tại công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị H. từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ. Đến năm 2022 thì giữa 2 người có với nhau 1 người con chung.

Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm con.

Gần đây, Thuận thấy gia đình vợ luôn xa lánh, hắt hủi, vợ thường xuyên không nghe điện thoại, thường xuyên đi vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.