Chiều tối 14-9, bà N.N.L.T. (chị gái của Nguyễn Nam Đại Thuận - nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk) đã chia sẻ với báo chí về vụ việc.

Người thân và chính quyền địa phương tổ chức hậu sự cho 3 nạn nhân

Bà T. kể gia đình có 6 anh chị em, trong đó Thuận là con út. Năm 2021, Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) quyết định đến với nhau.

Tuy nhiên, thời điểm đó, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên sau đó cả hai chỉ đăng ký kết hôn, rồi về ở chung và sinh được cháu N.T.M. (SN 2022). Khi làm thôi nôi cho cháu M., gia đình Thuận đã làm hơn 20 mâm, thay cho đám cưới. Thời gian qua, hai vợ chồng Thuận thường xuyên qua lại hai bên nội, ngoại.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án

"Đến khoảng 4 giờ ngày 13-9, lực lượng công an bất ngờ tìm đến nhà nói với mẹ tôi là Thuận đánh nhau với người ta bị chảy máu. Mẹ tôi chỉ nghĩ rằng Thuận đang ở trong nhà cố thủ nên công an chở bà xuống để gọi Thuận ra. Sau đó, công an đã chở bà về phường nhưng bà bủn rủn tay chân nên được đưa về ăn, uống thuốc" - bà T. nói.

Cũng theo bà T, đến khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan công an cho biết Thuận đã gây ra vụ giết 3 người trong gia đình vợ, bà T. chết lặng.

"Không ai tin nổi vào sự thật. Đây là cú sốc quá lớn, quá khủng khiếp và đau đớn. Gia đình tôi không dám ra đường" - bà T. cho hay.

Vụ thảm án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

Đến tối cùng ngày, sau khi liên hệ qua điện thoại với gia đình bên ngoại, gia đình bà T. mới dám đến nhà. Sau khi trao đổi, gia đình bên ngoại cũng đã thống nhất để gia đình nội đón cháu N.T.M. về chăm sóc.

Bà T. chia sẻ mẹ bà năm nay đã 70 tuổi, đang mang trong mình nhiều bệnh. Hằng ngày, bà phải uống đủ loại thuốc. Do đó, ai cũng lo sợ bà sẽ bị sốc khi hay biết về việc làm của Thuận.

Sáng 14-9, sau khi bàn bạc, bà T. và các anh chị em đã quyết định tập trung lại cho mẹ ăn, uống thuốc, rồi kể sự việc. Gia đình bà T. đã nhờ người hàng xóm đậu sẵn ô tô ở trước nhà để kịp thời đưa mẹ đi cấp cứu nếu có chuyện gì xảy ra.

"Câu chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ, mẹ tôi mới biết toàn bộ sự thật và bà đã rất sửng sốt, khóc rất nhiều" - bà T. kể.

Cũng theo chị gái nghi phạm, dù có nói gì thì cũng không thể gỡ hết tội cho Thuận. Tuy nhiên, bà thay mặt gia đình nói lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Sự việc xảy ra quá tàn nhẫn và không thể chấp nhận được.

Khi nói về tương lai của cháu M., bà T. cho hay dù các anh chị em trong gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng mọi người sẽ cùng nhau nuôi nấng, bù đắp phần nào mất mát cho đứa trẻ vô tội.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận đã mang theo hung khí đến nhà vợ là chị H.

Tại đây, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) bị thương nặng.