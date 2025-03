Vụ thả bom nhầm tại khu dân cư Hàn Quốc: Khu vực được tuyên bố là vùng thảm họa đặc biệt, những con số thiệt hại không ngừng gia tăng

Ngày 8/3, Quyền Tổng thống Hàn Quốc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch & Tài chính Choi Sang-mok đã tuyên bố Pocheon (tỉnh Gyeonggi) là vùng thảm họa đặc biệt sau khi máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc đã thả nhầm 8 quả bom xuống khu vực này. Quyết định này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân nơi đây.

Thời điểm xảy ra vụ việc

Theo đó, chính phủ sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ quy mô lớn đối với khu vực này bao gồm việc tài trợ phục hồi thiệt hại, viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ tái định cư.

Ngoài khu vực Idong, chính quyền các địa phương khác có cư dân bị ảnh hưởng cũng sẽ tham gia vào quá trình hỗ trợ. Phó Thủ tướng Choi nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ làm hết sức để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và gia đình họ, đồng thời nhanh chóng giải quyết hậu quả của vụ tai nạn.”

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6/3, một máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc đã thả nhầm 8 quả bom xuống khu vực dân cư tại Pocheon - ngoài phạm vi được chỉ định. Vụ việc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về cả người và tài sản.

Theo một quan chức không quân Hàn Quốc, cuộc điều tra ban đầu phát hiện một trong các phi công của chiếc tiêm kích đã nhập sai tọa độ mục tiêu tấn công giả định, dẫn đến vụ ném bom nhầm ngoài ý muốn.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo kết quả điều tra thiệt hại, số lượng nhà riêng bị hư hại đã tăng lên 142 ngôi nhà. Có 22 hộ gia đình buộc phải di tản; 14 người thuộc 6 hộ gia đình vẫn đang tạm trú tại một căn chung cư gần đó, 8 người trong 4 hộ khác được sắp xếp trú tại một nhà nghỉ, 5 người khác đang trú tại nhà người thân và 17 người đã trở về nhà.

Số lượng thương vong ghi nhận đến thời điểm hiện tại đã tăng lên 19 người dân thường, trong đó có 2 người bị thương nặng và 17 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, còn có nhiều quân nhân bị thương.

Người dân địa phương không khỏi kinh hãi khi nhớ lại khoảnh khắc vào sáng ngày 6/3 - thời điểm xảy ra vụ việc: “Thời điểm quả bom rơi xuống, tôi nghĩ rằng mình đã quay lại thời chiến tranh.

Cách nơi bom rơi khoảng 20 mét, căn nhà của tôi vẫn bị sập mái, cửa sổ vỡ nát, cây cối xung quanh gãy đổ. Khi chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra, tôi đã thấy mọi thứ gần như bị phá huỷ, khói đen bốc lên ngùn ngụt.”

Bộ An toàn công cộng và An ninh, Tỉnh Gyeonggi và Pocheon đã tiếp tục cuộc điều tra thiệt hại lần thứ ba và chẩn đoán an toàn vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 9/3 với khoảng 50 người. Lần này, việc chẩn đoán an toàn sẽ tập trung vào việc kiểm tra tính an toàn của hệ thống điện, khí đốt và kết cấu trong những căn nhà.

Nguồn: KBS News, MNS / Ảnh: khan