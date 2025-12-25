Câu chuyện "Chú tài xế chạy xe công nghệ bị huỷ chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ" - KHÔNG CÓ THẬT!



Giáng sinh năm nay của Phúc đặc biệt lắm mọi người ạ!



May mắn nhờ cộng đồng mạng và quý khán giả Phúc đã tìm được thông tin của chú Nguyễn Văn Sơn trong câu truyện "Chú tài xế chạy xe công nghệ bị huỷ chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ"

Chiều hôm qua tại một ngôi nhà cấp bốn nhỏ ở cuối con hẻm, Phúc đã có mặt ở nhà chú Sơn để thăm hỏi chú và gia đình, Phúc có chia sẻ với chú Sơn về việc mình đã đọc được câu chuyện của chú trên các trang mạng xã hội và có nhã ý muốn gửi tặng chú một chiếc xe máy mới để phụ chú làm việc suôn sẻ hơn. Nhưng chú Sơn đã từ chối không nhận và chú đã chia sẻ với Phúc rằng: "Câu chuyện đang được lan truyền trên mạng xã hội là KHÔNG CÓ THẬT hoặc đó là câu chuyện của người khác mà lấy hình ảnh chủ đính kèm theo chứ KHÔNG PHẢI CÂU CHUYỆN CỦA CHÚ!"



Phúc cũng rất bất ngờ và nhờ chú chia sẻ thêm, chú nói con gái chú cũng có cho chú xem thông tin về câu truyện trên và chú thấy không hài lòng và rất muốn có thể lên tiếng gửi đến cộng đồng mạng rằng đó KHÔNG PHẢI LÀ CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH nhưng chú không biết cách nào để làm được điều đó! Chú Sơn chia sẻ hiện tại chú đang đi chiếc xe ga Honda PCX để sử dụng chạy xe công nghệ chứ không có chuyện chú đi chiếc xe Wave cũ như người chia sẻ câu chuyện đã viết! Chú Sơn rất mong mọi người có thể chia sẻ thông tin để tránh việc chú bị hiểu lầm cũng như tránh được những rủi ro về việc lấy thông tin lợi dụng lòng tốt của mọi người để lừa gạt sau này!



Khi được gặp và tiếp xúc với chú Sơn và vợ Phúc thấy dễ thương lắm mọi người ạ, mình cảm nhận rất rõ được nguồn năng lượng lạc quan tích cực mà cô chú toát ra nó vô cùng truyền cảm hứng đến mình, dù có trong hoàn cảnh nào dù cuộc sống có ra sao hay tuổi tác tuy đã lớn nhưng cô chú vẫn luôn yêu thương nhau rất nhiều như những cặp đôi còn trẻ vậy mọi người ạ và đặc biệt cô chú có một tấm lòng rất đẹp và cao cả!

Chú có nói gia đình chú cũng không dư giả gì nhưng cũng không đến nỗi khó khăn tới mức phải kêu gọi ủng hộ, chú sẽ không làm điều đó! Ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, chú nói Phúc cứ dành để tấm lòng đó để giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn chú,cô chú vẫn may mắn có thể tự đi làm và vẫn có công việc để kiếm ra thu nhập. Ngồi trong căn nhà nhỏ cấp bốn được dựng tạm lên để ở mình nghe cô chú nói vậy xong mà cảm động lắm sao mà có thể dễ thương đến vậy mọi người ạ!

Sau đó Phúc tiếp tục đề xuất để phụ giúp cô chú chút ít nhưng chú Sơn nhất quyết từ chối không nhận, hết cách rồi nên Phúc đã xin phép cô chú để Phúc đồng hành một phần nhỏ học phí đến hết cấp một của cháu ngoại của cô chú là bé Hiếu như một món quà nhỏ để động viên em sẽ học tập tốt hơn, cũng như gửi biếu cô chú một bao lì xì cho năm mới may mắn thì cô chú đã đồng ý.

Một lần nữa Phúc cảm thấy may mắn khi có duyên để gặp và chia sẻ cùng cô chú, hôm qua là một buổi chiều vô cùng ý nghĩa đối với Phúc mọi người ạ!



Qua câu truyện lần này Phúc hy vọng quý khán giả và mọi người sẽ luôn tỉnh táo trước những câu truyện, những thông tin tương tự để tránh việc lòng tốt bị lợi dụng và những rủi ro không đáng có xảy ra ạ!



Phúc xin cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc những chia sẻ của Phúc! Chúc mọi người một mùa giáng sinh ấm áp và một năm mới bình an hạh phúc ạ!