Vụ tài tử Ký sinh trùng nghi đốt than tổ ong tự tử: Ngộ độc khí than nguy hiểm như thế nào?

Vụ nam diễn viên Lee Sun Kyun bất ngờ tử vong trong xe cá nhân đậu ở gần công viên Waryong, quận Jongno, Seoul với dấu vết của than tổ ong được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường, đã dấy lên nghi vấn tự tử bằng khí than.

Dù chưa đưa ra kết luận chính thức nhưng việc tìm thấy dấu vết của than tổ ong trong xe cho thấy nhiều khả năng, nam diễn viên đã rơi vào tình trạng tim ngừng đập do ngộ độc khí CO. Đáng chú ý, đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người vô tình thiệt mạng do không sử dụng nhiên liệu đốt đúng cách.

Nam diễn viên Lee Sun Kyun (48 tuổi) được xác nhận đã tử vong vào sáng ngày 27/12. Ảnh sưu tầm

Ngộ độc khí than nguy hiểm thế nào?

Tờ Phụ nữ mới dẫn nguồn Verywellhealth, cho biết, khí CO (hay carbon monoxide) là loại không màu, không mùi được tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu, trong đó có than tổ ong, dầu hỏa,...

Trong trường hợp ở trong không gian kín, việc đốt than có thể khiến nạn nhân gặp nhiều triệu chứng, sau đó là hôn mê và thậm chí là tử vong nếu không phát hiện kịp thời.

Việc hít phải số lượng lớn khí CO có thể sẽ khiến một người tử vong chỉ trong ít phút.

Ảnh minh họa.

Khi ngộ độc khí CO, các bộ phận của cơ thể cần oxy nhiều nhất như tim và hệ thần kinh trung ương (CNS) sẽ phản ứng đầu tiên. Khi CO tiếp tục tích tụ trong máu, sự cạn kiệt oxy trong các mô sẽ gây ra một loạt các triệu chứng ngày càng tồi tệ, bao gồm: đau đầu, chóng mặt, suy nhược, nôn mửa, đau ngực và lú lẫn.

Sau đó, nạn nhân ngộ độc khí CO sẽ dần có nhịp tim bất thường hoặc ngừng hô hấp dẫn đến tử vong. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình này sẽ chỉ diễn ra trong vòng khoảng vài phút.

Theo nguồn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, nếu hít phải lượng CO rất cao có thể gây ra:

Bất tỉnh hoặc mất ý thức

Các vấn đề về não: Chúng có thể bao gồm đau đầu, khó tập trung hoặc suy nghĩ, có thể bị suy trí nhớ, thay đổi tính cách và cử động bất thường. Những vấn đề này thường xảy ra trong vòng 15 - 20 ngày sau khi bị ngộ độc CO và có thể kéo dài một năm hoặc thậm chí lâu hơn.

Động kinh: Đây là những làn sóng hoạt động điện bất thường trong não có thể khiến bạn có thể co giật, mất trí nhớ tạm thời hoặc có hành vi kỳ lạ hoặc bất tỉnh.

Ảnh minh họa.

Nặng hơn nữa có thể dẫn đến tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời

Cũng theo Verywellhealth , ngay cả khi được giải cứu hoặc phát hiện kịp thời, những nạn nhân từng điều trị ngộ độc CO vẫn có nguy cơ xảy ra các biến chứng thần kinh lâu dài và thậm chí vĩnh viễn bao gồm các vấn đề về trí nhớ, trầm cảm, rối loạn ngôn ngữ, mất thị lực một phần, mất trí nhớ và các triệu chứng khác giống với bệnh Parkinson.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ngộ độc khí carbon monoxide tương đối phổ biến ở Mỹ với khoảng 50.000 ca nhập viện cấp cứu mỗi năm. Để phòng ngừa việc ngộ độc CO, các chuyên gia khuyên nên lắp đặt thiết bị báo động khí carbon monoxide trong nhà; đảm bảo không bao giờ sử dụng than tổ ong, máy phát điện,... trong phòng kín; thường xuyên bảo trì hệ thống sưởi, máy nước nóng và bất kỳ thiết bị đốt gas hoặc than nào hàng năm.