Vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người thương vong: Tài xế xe tải khai gì tại công an?

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn, thảm khốc khiến 10 người thương vong vừa xảy ra tại khu vực chợ 312, xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) vào sáng 13/6, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, trú tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu tài xế tài xế Ngô Văn Bền khai nhận, khoảng 6h30 sáng 13/6, người này lái xe tải trọng lớn mang BKS 69C-051.59 chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng TP Gia Nghĩa về TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn km 1818 200, thuộc địa phận thôn 11 (xã Đắk R’La) thì xe bất ngờ mất thắng. Lúc này, xe đang chạy khoảng 40-50km/h nhựng sau khi đổ dốc thì tốc độ tăng dần. Do đó, tài xế Bền đã chủ động đâm vào hông container BKS 51D-498.44, đang chạy cùng chiều để giảm tốc độ nhưng bất thành.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Facebook

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 10 người thương vong. Ảnh: Facebook.

Sau đó, tài xế này tiếp tục tông vào một xe tải nhỏ đi ngược chiều nhưng cũng không thể dừng xe.

Sau đó, xe tải tiếp tục chạy thêm khoảng 300m và đâm vào phía sau xe tải nhỏ mang BKS 47C-125.70, khiến xe tải nhỏ này mất lái, tông cùng lúc nhiều xe máy phía trước và lao vào những người bán hàng rong.

Chưa dừng lại, xe tải mất thắng tiếp tục lao về phía trước và tông vào xe tải BKS 48C-035.79, khiến xe tải trên lao vào lề, tông vào nhiều xe máy.



Tiếp đó, xe tải 69C-051.59 tiếp tục chạy khoảng 1km rồi lao xuống vực, lật nghiêng. Tài xế Bền đã đập kính chắn gió thoát ra ngoài.



Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và 5 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an đã tạm giữ tất cả các tài xế xe tải. Qua kiểm tra nhanh thì các tài xế không vi phạm nồng độ cồn và đều âm tính với ma túy... Các xe liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn này đều còn hạn kiểm định và đúng tải trọng.



Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, chiều 13/6, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc với Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Nông. Tại đây, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, đã thay mặt Uỷ ban ATGT Quốc gia chia sẻ mất mát đối với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.



Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ việc.

"Tôi rất đồng tình với ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, vụ việc có số người chết lớn và rất phức tạp, liên quan đến nhiều phương tiện, nhiều người, chính vì vậy nên để công an tỉnh xử lý vụ việc. Quá trình nắm thông tin của công an huyện cũng rất đầy đủ chi tiết để đảm bảo chúng ta có kết quả điều tra tốt nhất.



Sở GTVT cũng có đề nghị mời Cục Đăng kiểm Việt Nam cử cán bộ để vào phối hợp với Sở phục vụ giám định theo đề nghị. Các cán bộ này sẽ vào sớm nhất", ông Khuất Việt Hùng, chia sẻ.

Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán kinh doanh. Đồng thời, bổ sung các biển báo hạn chế tốc độ ở những khu vực đông dân cư.

Hiện, vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.