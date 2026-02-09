Vụ tai nạn ở Mai Châu khiến 2 người tử vong, camera hé lộ nguyên nhân

Tối 8/2, mạng xã hội lan truyền đoạn camera hành trình dài khoảng 45 giây ghi lại khoảnh khắc xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy khiến 2 người tử vong. Theo nội dung clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 14h50' chiều 8/2. Thời điểm này, hai người chở nhau bằng xe máy chạy trên quốc lộ 6 hướng đi Hà Nội, khi tới khúc cua ở xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, thì ngã ra đường.

Xe trượt vào lề đường bên phải, hai ngoài trượt một đoạn và bị ôtô 7 chỗ đi hướng ngược lại chèn qua. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại chết trên đường đi cấp cứu.

Theo dõi camera hành trình của ô tô trong vụ tai nạn thì có thể thấy tài xế điều khiển ô tô đang cố gắng vượt xe khách chạy cùng chiều và đã lấn sang làn đường của xe máy.

VietNamNet thông tin, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ Mai Châu đến hiện trường, phối hợp với lực lượng CSGT và chính quyền địa phương để đảm bảo giao thông trên tuyến.

Vụ tai nạn ở Mai Châu khiến 2 người tử vong, camera hé lộ nguyên nhân