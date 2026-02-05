Tai nạn hy hữu đến đau lòng: Du khách 22 tuổi tử vong sau khi mắc kẹt trên cáp treo ở Nhật Bản, bị kéo lơ lửng giữa không trung

Theo Channel News Asia, cô gái 22 tuổi đang chuẩn bị xuống cáp treo vào sáng thứ Sáu tại khu nghỉ dưỡng núi Tsugaike ở thung lũng Hakuba, một điểm đến trượt tuyết nổi tiếng ở vùng trung tâm Nagano. Vì balo được bảo đảm bằng dây quai ngực, cô không thể rời balo kịp thời và bị kéo dọc theo đường trượt rồi treo giữa không trung.

Nhưng theo lời kể của đơn vị vận hành cáp treo Tsugaike Gondola Lift, một chiếc khóa lỏng từ ba lô của cô đã bị mắc vào ghế cáp treo.

Cáp treo và thang máy trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng núi Tsugaike.

Cô gái, người đã cố định chiếc ba lô bằng dây đeo ngực, sau đó bị thang máy kéo lê và bị "treo" lơ lửng giữa không trung, một phát ngôn viên của cảnh sát khu vực Nagano chia sẻ với AFP.

"Do dây đeo ngực được thắt chặt nên ba lô không thể tháo ra khỏi người (nạn nhân), và vị khách đã bị kéo lê cùng với ba lô sau khi xuống khỏi cáp treo". Ông Tsuneo Kubo, chủ tịch của Tsugaike Gondola Lift, cho biết trong một tuyên bố.

Cô gái 22 tuổi tử vong khi trượt tuyết

Nhân viên điều hành đã bấm nút dừng khẩn cấp ngay khi phát hiện sự cố, và một số người hỗ trợ đã đưa nạn nhân xuống sàn, sau đó đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, cô đã bị đau tim và qua đời tại bệnh viện vào ngày Chủ nhật, bất chấp nỗ lực cứu chữa.

Ban quản lý Tsugaike Gondola Lift Co. đã ra thông cáo bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người đã mất” và cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để “xem xét lại các biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai”.

Bài viết chi tiết từ People và The Guardian bổ sung rằng cô gái tên là Brooke Day, một người trượt ván tuyết giàu kinh nghiệm và từng hoàn thành khóa đào tạo cứu hộ tuyết. Trớ trêu thay, chiếc balo cứu hộ tuyết được cô mang theo, vốn được thiết kế để hỗ trợ an toàn, lại là thứ khiến cô bị mắc vào ghế cáp treo và dẫn đến thảm kịch đau lòng.

Nguồn: CNA