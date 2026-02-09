Bé trai đi xe đạp bị máy xúc tông, cuốn vào gầm: Tình trạng sức khoẻ hiện tại

Đoạn camera dài hơn 3 phút ghi lại vụ va chạm giữa xe máy xúc và bé trai đi xe đạp đang là tâm điểm chú ý. trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại. Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h33 ngày 6/2, tại km22+600, tỉnh lộ 522, thuộc địa phận xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, vào khoảng 15h33' ngày 6/2, xe máy xúc chuyên dùng mang biển số 29LA-03xx do anh M.T.H. (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Lộc) điều khiển đã tông vào cháu N.X.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) đi xe đạp lưu thông cùng chiều phía trước.

Dân Trí thông tin, vụ tai nạn khiến cháu N.X.P. bị thương nặng, xe đạp hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh M.T.H. điều khiển xe máy xúc không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến tai nạn giao thông.