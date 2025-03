Vụ tài khoản Nguyễn Phương Hằng kêu gọi ủng hộ cho bé Bắp: Cần hết sức cẩn trọng!

Trưa 12-3, nhiều người dùng tại Việt Nam phát hiện không thể truy cập trang web quyên góp cộng đồng GoFundMe bằng địa chỉ IP Việt Nam. Trong khi đó, nếu sử dụng VPN hoặc IP nước ngoài, vẫn có thể truy cập bình thường.

Hiện nguyên nhân sự cố chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, điều này đã làm dấy lên nhiều thắc mắc trong dư luận tại Việt Nam, nhất là khi trên GoFundMe liên tục xuất hiện hai chiến dịch gây quỹ liên quan đến bé Bắp – một bệnh nhi ung thư, giữa lúc vụ việc về số tiền 16,7 tỉ đồng trong tài khoản từ thiện do Phạm Thoại đứng tên "bốc hơi" đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Liên quan hai chiến dịch lập quỹ kêu gọi từ thiện trên GoFundMe, chiến dịch đầu tiên xuất hiện mang tên "Give Hope to M.H: Fund His Treatment", do một người tự xưng là chú bé Bắp, Tam Bui Minh (Nevada, California), khởi xướng, đặt mục tiêu kêu gọi được 300.000 USD.

Ngày 11-3, một chiến dịch khác có tên "Give Hope to Baby Bap's Recovery", do tài khoản Christina Nguyen lập, sử dụng ảnh đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng, kêu gọi hỗ trợ 30.000 USD cho bé Bắp.

Nhiều người nhận ra Christina Nguyen trùng với tài khoản TikTok bà Hằng từng sử dụng khi rời Việt Nam. Bà Hằng nổi tiếng từ năm 2021 qua các livestream tố cáo liên quan đến từ thiện, sau đó bị bắt và kết án vào tháng 3-2022. Sau khi mãn hạn tù năm 2024, bà trở lại Công ty Cổ phần Đại Nam với vai trò lãnh đạo.

Chiến dịch kêu gọi hỗ trợ cho bé Bắp do tài khoản Christina Nguyen lập, sử dụng ảnh đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng

Theo luật sư Lê Văn Thanh (Đoàn Luật sư TP HCM), về sự cố truy cập GoFundMe tại Việt Nam, người dùng cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành khi tham gia hoạt động gây quỹ trực tuyến.

Về các chiến dịch quyên góp liên quan đến bé Bắp, luật sư khuyến cáo người dân cần xem xét kỹ người tổ chức gây quỹ, thông tin minh bạch số tiền và mục đích sử dụng trước khi quyên góp. Các nền tảng gây quỹ trực tuyến có có cơ chế bảo vệ người dùng nhưng nếu xuất hiện các chiến dịch lừa đảo, người đóng góp có thể mất tiền mà không thể đòi lại.

Nếu một cá nhân tại Việt Nam giả mạo danh tính hoặc lừa đảo trên các nền tảng quyên góp này, họ vẫn có thể bị xử lý theo luật Việt Nam. Trong trường hợp người bị hại muốn kiện hoặc khiếu nại, họ có thể phải làm việc với cơ quan chức năng tại nơi đóng trụ sở. Tuy nhiên, điều này sẽ phức tạp hơn so với các nền tảng hoạt động trong nước. Vì các nền tảng quyên góp này có trụ sở tại nước ngoài, nên khi xảy ra tranh chấp, quyền lợi của người dùng tại Việt Nam có thể ảnh hưởng lớn.

Trong trường hợp phát hiện hành vi giả mạo danh tính hoặc sử dụng hình ảnh trái phép của người khác để tạo chiến dịch gây quỹ, những cá nhân bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu nền tảng gỡ bỏ thông tin sai lệch, đồng thời khiếu nại lên các cơ quan chức năng.

Vì vậy, luật sư Thanh khuyến cáo cần cẩn trọng khi tham gia quyên góp hoặc tổ chức gây quỹ để tránh những rủi ro không đáng có.