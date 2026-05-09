Ngày 9/5 Công an xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Châu Minh Ngọc (SN 1951, ngụ Phước Lương, phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ)) khi đang lẩn trốn tại thôn Định An, xã Hiệp Thạnh.

Châu Minh Ngọc là đối tượng bị Cơ Quan Cảnh Sát điều tra Công an huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) truy nã về hành vi “Giao cấu với trẻ em” theo quyết định truy nã vào tháng 1/2015.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, ông Ngọc đã có hành vi giao cấu với một bé gái 15 tuổi ở thôn Phước Lương (xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) làm bé gái mang thai và sinh con.

Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can về hành vi "Giao cấu với trẻ em". Tháng 7/2014, bị can Ngọc biết được sự việc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 1/2015, Công an ra quyết định truy nã bị can Ngọc.

Sau thời gian kiên trì đấu tranh, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm, mới đây, Công an xác định được bị can Ngọc đang lẩn trốn tại khu vực trang trại tại thôn Định An (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng).

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh và các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công bị can Ngọc tại nơi lẩn trốn.