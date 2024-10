Các nghệ sĩ Yuranunt Pamornmontri và Kan Kantathavorn chào phóng viên khi họ và 15 nghi phạm khác trong vụ lừa đảo iCon được đưa đến Tòa án Hình sự. Tất cả đều bị tạm giam. (Ảnh: Wassayos Ngamkham)

Truyền thông Thái Lan đưa tin, diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri bị bắt giữ vì liên quan đến vụ lừa đảo nghiêm trọng. Họ bị bắt với cáo buộc gian lận công quỹ và đưa thông tin sai lệch.

Cảnh sát cũng thẩm vấn các nghi phạm và từ chối việc bảo lãnh vì nguy cơ bỏ trốn cao. Tổng cộng, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 18 người liên quan đến vụ lừa đảo của công ty iCon Group.



Sự việc bắt nguồn từ việc 1.063 người đã nộp đơn khiếu nại gian lận chống lại công ty iCon Group với tổng thiệt hại lên tới 400 triệu baht (khoảng 304 tỉ đồng). Thiệt hại lớn này đã thúc đẩy Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Kittirat Phanphet ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện.

iCon Group là tập đoàn kinh doanh sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe theo mô hình đa cấp. Tập đoàn đã mời nhiều ngôi sao nổi tiếng hợp tác để gia tăng danh tiếng.

MC Kan Kantathavorn sinh năm 1985, là MC cho các chương trình nổi tiếng như: I Can See Your Voice Thailand, The Mask Singer, 10 Fight 10, The Wall Song… đồng thời tham gia rất nhiều bộ phim như: "Huyết chiến sinh tử", "Lời hồi đáp tới thiên đường", "Ký ức tình thù"…

Diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri đóng nhiều bộ phim tại Thái Lan, nổi tiếng nhất nhờ vai người bố trong phim "Chiếc lá cuốn bay". Diễn viên Min Pechaya sinh năm 1989 là ngôi sao hàng đầu Thái Lan.

Cô là con gái thứ hai của cựu thị trưởng Supat Wattanamontree và Kanchana Wattanamontree. Gia đình cô sở hữu doanh nghiệp bất động sản và phân phối vật liệu xây dựng tại Khon Kaen.

Min Pechaya thậm chí bật khóc xin lỗi người hâm mộ trong buổi họp báo tổ chức trước đó. Pechaya tốt nghiệp Đại học Khon Kaen và từng đoạt HCV bóng rổ tại Đại hội Thể thao Chamchuri.

Cô từng tham gia chương trình trao đổi học sinh tại Mỹ và sau đó hoàn thành bằng cử nhân tại Đại học Assumption năm 2014.

Sự nghiệp của Pechaya khởi đầu từ danh hiệu Á hậu 1 Miss Teen Thailand năm 2006. Với ngoại hình nổi bật, tài năng diễn xuất đa dạng, Min Pechaya ghi dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Nang Thip", "Pin Anong", "Cô dâu nhập khẩu", "Cặp đôi cay như ớt"...

Min Pechaya không chỉ được yêu mến nhờ nhan sắc cuốn hút mà còn bởi khả năng hóa thân vào nhiều vai diễn có chiều sâu cảm xúc. Sao Thái Min Pechaya giải tỏa căng thẳng bằng việc mua sắm hàng hiệu, đôi khi tiêu đến 6-7 triệu baht (4,08 tỉ đến 4,76 tỷ đồng) một lần, tất cả đều là tiền cô tự kiếm được.

Khi được hỏi về chiếc vòng cổ nổi bật mà cô đang đeo, Min trả lời: "Khoảng hơn 10 triệu baht (khoảng 7,6 tỉ đồng). Nhưng đây là một khoản đầu tư. Nhiều người hỏi tôi tại sao lại mua vì chỉ dùng được vài lần. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào khía cạnh đầu tư, 10, 20, 30 năm sau, thế hệ con cháu chúng ta sẽ thừa hưởng sản phẩm này với giá trị lớn hơn nhiều. Nó sẽ trở thành tài sản quý giá và đây là số tiền mà tôi kiếm được bằng công sức của mình".

Diễn viên hàng đầu Thái Lan Min Pechaya vừa bị bắt

Dù từ chối có liên quan đến công ty iCon Group nhưng nữ diễn viên Min được biết đến là giám đốc truyền thông của tập đoàn này và được nhiều nhân viên gọi là "sếp". Giải thích việc được gọi là "sếp", Min khẳng định đó chỉ là cách gọi thể hiện sự tôn trọng. Min cho biết thêm theo hợp đồng, cô được mời làm đại diện truyền thông với mức lương không quá cao. Cô khẳng định không hề biết những công việc, quá trình điều hành của tập đoàn.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng liên quan tới tập đoàn này, chẳng hạn Boy Pakorn Chatborirak, Weir Sukollawat Kanarot, Pong Nawat, PP Krit Amnuaydechkorn… Tuy nhiên, những người trên chỉ ký kết hợp đồng để quảng cáo sản phẩm chứ không giữ chức vụ như 3 ngôi sao kể trên. Hầu hết trong số họ đã chấm dứt hợp đồng với tập đoàn từ khá lâu.

Mô hình kinh doanh của tập đoàn iCon Group khá phổ biến hiện nay ở Việt Nam. Nhiều ngôi sao, người nổi tiếng Việt được mời vào các vị trí phó chủ tịch, giám đốc của các công ty (chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm). Mới đây, khán giả bất ngờ khi loạt sao Việt ồ ạt lên chức: NP làm chủ tịch, HW làm giám đốc, HG lên chức CEO ở tuổi 29, NT được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc kinh doanh… một công ty mỹ phẩm.

Dù giữ những vị trí trọng yếu của tập đoàn, công ty nhưng ngoài buổi ra mắt chức sắc "khủng" thì các người đẹp này dường như chẳng liên quan gì đến hoạt động công ty và thậm chí còn không biết công ty kinh doanh mặt hàng chất lượng đến đâu. Điều dễ nhận thấy nhất chính là việc được bổ nhiệm vào các vị trí cao này sẽ giúp cho các công ty ăn nên làm ra bởi sự bảo chứng của những người nổi tiếng.

Không ít khách hàng "than trời", "kể khổ" khi trở thành nạn nhân của những mặt hàng kém chất lượng do tin tưởng những gương mặt đại diện là người nổi tiếng. Nhưng vì chưa có những đơn kiện của người tiêu dùng như ở Thái Lan nên nhiều sao Việt vẫn chưa bị "lên thớt".

Từ kinh nghiệm của Thái Lan, có lẽ cũng đến lúc người tiêu dùng Việt Nam cần phải mạnh tay hơn với những trường hợp quảng cáo sai sự thật hay thậm chí là kinh doanh đa cấp như hiện nay.