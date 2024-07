Vụ Sacombank thua kiện, phải trả 46,9 tỉ đồng cho khách hàng: Ngân hàng tiếp tục kháng cáo

Sáng 4/7, TAND TP. Cam Ranh đã tuyên án sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự kiện đòi 46,9 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Phòng giao dịch Cam Ranh, thuộc chi nhánh Khánh Hòa. Người khởi kiện là bà Hồ Thị Thùy Dương (ở phường Cam Phú, TP. Cam Ranh).

TAND TP. Cam Ranh tuyên ngoài số tiền 20 tỷ đồng đã được tạm chi trước đó, Ngân hàng Sacombank phải trả cho bà Dương số tiền gốc còn lại là 26,9 tỷ đồng; trả hơn 7 tỷ đồng tiền lãi chậm trả cho bà Dương; trả lại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nguyên đơn.

Ảnh minh họa

Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện ngân hàng Sacombank cho biết, theo kết luận điều tra ghi rõ “các chứng từ liên quan đến tổng số tiền 46,9 tỷ đồng đã được khách hàng Dương ký đầy đủ, chữ ký khớp đúng với chữ ký đã đăng ký tại Sacombank”.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 7/4/2024 xác định chữ ký và chữ viết trên các chứng từ rút/chuyển tiền đều do chính khách hàng Hồ Thị Thùy Dương ký và viết ra. Việc khách hàng Hồ Thị Thùy Dương khởi kiện dân sự để đòi bồi thường thiệt hại có thể gây ra chồng chéo, xung đột với vụ án hình sự đang trong quá trình tố tụng.

Đồng thời, Sacombank cho rằng ngân hàng đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại, cung cấp hồ sơ chứng từ yêu cầu tạm đình chỉ vụ kiện dân sự với khách hàng Hồ Thị Thùy Dương đến Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa nhằm chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự nhưng vụ việc vẫn đưa ra xét xử. Do đó, Sacombank sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp phúc thẩm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Liên quan đến vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại PGD Cam Ranh (CN Khánh Hòa), kể từ khi phát hiện sự việc vào tháng 10/2022, Sacombank đã chủ động báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước – CN Khánh Hòa và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, khởi tố nhằm đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đảm bảo quyền lợi khách hàng. Đối với các khách hàng bị chiếm đoạt tiền và không có mối quan hệ vay mượn cá nhân, không có ký nhận trên các chứng từ giao dịch với các bị can, Sacombank đã lập tức chi trả toàn bộ số tiền thiệt hại ngay sau khi phát hiện sự việc để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các khách hàng này.

Đối với khách hàng Hồ Thị Thùy Dương, do có một số dấu hiệu bất thường, Sacombank đã thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra, chuyển hồ sơ để làm rõ bản chất sự việc và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau khi có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong thời gian chờ đợi kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, Sacombank đã nhiều lần gặp mặt khách hàng Hồ Thị Thùy Dương nhằm tìm kiếm phương án tháo gỡ khó khăn theo nguyện vọng của khách hàng. Sacombank đã đồng ý tạm chi số tiền 20 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh, ổn định đời sống trong lúc chờ sự việc được điều tra làm rõ.

Tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố các bị can liên quan và xác định các bị can trên đã dùng nhiều thủ đoạn, rút tiền của khách hàng gửi tại Sacombank, gây thiệt hại cho Sacombank hơn 17 tỷ đồng. Riêng với khách hàng Hồ Thị Thùy Dương, kết luận ghi rõ "các chứng từ liên quan đến tổng số tiền 46,9 tỷ đồng đã được khách hàng Dương ký đầy đủ, chữ ký khớp đúng với chữ ký đã đăng ký tại Sacombank". Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 07/4/2024 xác định chữ ký và chữ viết trên các chứng từ rút/chuyển tiền đều do chính khách hàng Hồ Thị Thùy Dương ký và viết ra.