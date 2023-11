Vụ phóng hỏa khiến 3 người chết ở TP.HCM xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM thông tin, vụ phóng hỏa tại Quận 8 làm 3 người tử vong xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nam nữ. Theo đó, giữa đối tượng Nguyễn Văn Như (1995) và nạn nhân L.T.M.D (32 tuổi) đã có mâu thuẫn từ năm 2012, đến ngày 21/11/2023 thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, tội phạm giết người được xem là có nguyên nhân từ xã hội, khó phát hiện và phòng ngừa, bởi không có cơ quan, tổ chức nào nhận diện được đối tượng có nguy cơ giết người.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM (ảnh T.Nhân)

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy nhiều vụ án giết người do nhiều nguyên nhân khác nhau, cá biệt có trường hợp do mâu thuẫn nhỏ như va chạm giao thông, dắt thú cưng đi vệ sinh.

“Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, có trường hợp mâu thuẫn nhỏ trong giao thông, dắt thú cưng đi vệ sinh hoặc sử dụng ma túy gây ảo giác, sử dụng rượu bia, băng nhóm tụ tập hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn; hoặc giết người do mâu thuẫn tình cảm nam nữ, cướp tài sản, do quẫn bách trong cuộc sống”, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 23/11

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, lực lượng công an thành phố, công an từng địa bàn sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, duy trì chế độ trực ban, trực chiến, đảm bảo giải quyết kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ có nguy cơ dẫn đến hành vi giết người. Ngoài ra, Công an TP.HCM sẽ tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, xử lý các đối tượng ngáo đá.