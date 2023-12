Vụ phát hiện thi thể 3 cha con trên sông ở Hưng Yên: Người cha có biểu hiện trầm cảm

Ngày 13/12, lãnh đạo UBND xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành trục vớt 2 thi thể (2 cháu nhỏ) trên sông gần cầu Đừng. Một ngày trước, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện thi thể nam giới xác định là người bố của hai cháu nhỏ.



Gia đình tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân

Liên quan đến vụ việc, chúng tôi đã về địa phương trên để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các nạn nhân.

Bà K.T.N (họ hàng với cha của nạn nhân) chia sẻ, ông T.V.K.năm nay mới hơn 50 tuổi, bố của nạn nhân về ở rể, cặp vợ chồng hiền lành, làm nghề nông chỉ đủ trang trải, sinh được hai người con, nạn nhân là con trai duy nhất, trên là chị gái đã lấy chồng.

Anh C. cũng như vợ do hoàn cảnh gia đình đều khó khăn nên không được ăn học hết phổ thông. Sau khi lấy nhau, cả hai đi làm công nhân cho một công ty trên địa bàn.

Cách đây khoảng 3 tháng, vợ chồng anh C. ly thân vì những mâu thuẫn nội bộ không được tháo gỡ, vợ anh là người làm đơn ra tòa ly hôn (mới đây phía tòa án đã gọi lên hòa giải lần 3 nhưng vẫn không thành công).

"Từ lúc ly thân, C. buồn chán nên cũng nghỉ việc luôn. Hai cháu nhỏ rất yêu quí bố và ông bà nội, đứa 2 tuổi thì được mẹ nó đón về trên ngoại, mới đây ông bà nội đón về nuôi, ai ngờ bố nó lại đưa đi theo".

Ba N. nhớ lại hình ảnh hai cháu nhỏ lần cuối cùng: "Khoảng 6h chiều, ngày 7/12, bố cháu bế theo đứa nhỏ, đưa lớn thì một chân trên cái xe của trẻ đẩy đi và lẽo đẽo theo bố, mọi người hỏi thì C. nói đưa con đi chơi một chút. Đến khoảng 9h đêm, không thấy 3 bố con C. mọi người đổ xô đi tìm nhưng không thấy". Bà N., đau xót nhớ lại và ám ảnh những lúc hai cháu tíu tít với ông bà nội và hàng xóm.

Khu vực phát hiện thi thể anh C. cũng là nơi phát hiện thi thể 2 cháu nhỏ

Theo bà N. sau khi nghỉ việc, anh C. ở nhà không có tiền, khi cho các cháu đi cùng trong người chỉ có duy nhất chiếc căn cước công dân.

"Quá trình tìm hiểu và nhờ mọi người kiểm tra camera, thấy 3 bố con đến gần đoạn cầu Đừng (địa bàn xã Thanh Long) sau đó thì mất dạng và cũng không thấy quay lại. Từ hôm đó, bố của C. ngày nào cũng đạp xe mang theo cái ảnh đi khắp nơi hỏi thăm nhưng vô vọng", người thân của nạn nhân cho biết, cách đây 1 tháng anh C. với biểu hiện trầm cảm mang cháu lớn lên cầu Đừng có ý định tự vẫn nhưng may mắn có người phát hiện.

Tuy nhiên, chiều 12/12, người dân phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Bắc Hưng Hải (đoạn cầu Đừng) nên báo công an, gia đình đến nhận diện đây chính là anh C.và làm thủ tục đưa về mai táng. Còn hai cháu nhỏ vẫn mất tích, ngày hôm sau mới tìm thấy thi thể.

Người dân hiếu kỳ

Biểu hiện trầm cảm

Trong buổi chiều ngày 13/12, mọi người tập trung lo hậu sự cho anh C. và đưa về mai táng ở quê (cách nơi sinh sống hiện tại khoảng 10km), tiếp đón chỉ còn vài người là họ hàng. Đúng lúc này, gia đình nhận được thông tin người dân phát hiện 2 thi thể nhỏ tuổi đã nổi trên sông (một bé ở gần nơi tìm thấy anh C., một bé bị trôi cách đó vài cây số).

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, nhận định ban đầu nạn nhân có dâu hiệu trầm cảm.

Theo tìm hiểu, anh C. lấy vợ sớm, vợ cũng còn rất trẻ. Cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nhưng không tháo gỡ được nên người vợ đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại 2 con gái nhỏ cho anh chăm sóc.

"Thời gian gần đây, anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhiều lần anh nói với người nhà về việc tiêu cực. Có thể do yếu tố tâm lý cùng với mâu thuẫn gia đình không được tháo gỡ, anh C. đã bế con ra sông tự tử", vị lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ chia sẻ với báo chí.

Anh C. từng lên cầu Đừng và có ý định tự vẫn nhưng đã được ngăn cản

Theo cơ quan chức năng, cách đây khoảng 1 tuần, gia đình trình báo về việc anh T.V.C (SN 1997, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) bế 2 con nhỏ đi khỏi nhà không về. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với chính quyền cơ sở, nhân dân để tìm kiếm.

Ngày 12/12, người dân đã tìm thấy thi thể anh C nổi lên trên sông Bắc Hưng Hải.

Không tìm thấy dấu hiệu tác động ngoại lực trên thi thể của anh C, cơ quan công an thiên về nhận định nạn nhân trong lúc quẫn trí đã tự tử cùng các con.

Sau đó một ngày, thi thể 2 con gái anh C là cháu Trần Ninh A (4 tuổi) và Trần Quỳnh A (gần 2 tuổi) được tìm thấy cũng trên sông Bắc Hưng Hải (đoạn cầu Đừng).