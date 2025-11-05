Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Rạn 3 xương sườn

Ngày 5/11, đại diện UBND phường Long Nguyên (TPHCM) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập, xảy ra trên địa bàn, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên. Nạn nhân bị nhóm bạn hơn 10 người đánh đập là nữ sinh học lớp 8 của trường.

Nữ sinh bị đánh dã man

Dù sự việc xảy ra từ ngày 31/10 nhưng đến tối 4/11, clip quay lại cảnh hành hung nạn nhân mới được phát tán trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Khi phát hiện nữ sinh bị đánh, gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện để khám, điều trị. Bước đầu, bác sĩ xác định nữ sinh bị đa chấn thương, rạn nứt 3 xương sườn, tâm lý hoảng sợ.

Do đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ nên gia đình xin cho nữ sinh về nhà điều trị ngoại trú để không ảnh hưởng đến việc học. Gia đình đang chăm sóc cho bé, hạn chế đi lại và cử động mạnh.

Phụ huynh của nữ sinh bị đánh mong muốn cơ quan công an làm rõ sự việc. Đồng thời, mong muốn nhà trường cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho nữ sinh khi đi học trở lại, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bé.

Nạn nhân bị nhóm nữ sinh cùng trường dùng chân đạp liên tục trong khi đang nằm dưới nền nhà

Theo tìm hiểu của phóng viên, nữ sinh bị đánh mới xin chuyển lớp. Nhóm đánh hội đồng em học ở nhiều lớp khác nhau. Phụ huynh của các học sinh tham gia bạo hành đã tới xin lỗi gia đình nữ sinh bị đánh.

Nhà trường nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc học sinh đánh nhau và cam kết phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh, ngăn chặn tái diễn hành vi tương tự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 4/11, mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh bị đánh hội đồng trong khu vực nhà vệ sinh của trường. Bị nhóm học sinh hơn 10 người đấm, đạp túi bụi, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.